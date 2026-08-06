Juan Reynoso despierta el interés para firmar por este club grande y campeón del extranjero

El futuro de Juan Reynoso tendría actividad profesional. Porque lo contratarían como director técnico, en un cuadro internacional, y campeón.

El mercado de pases del fútbol latinoamericano se remueve tras conocerse el posible destino de un reconocido entrenador nacional. Un gigante del continente tiene en la mira la contratación del estratega peruano para liderar su nuevo proyecto deportivo.

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De acuerdo con la información compartida por la página especializada FAFHOO (Oficial), Juan Reynoso se perfila como una de las opciones principales para asumir la dirección técnica de Tigres UANL de México. La propuesta llegó directamente a la cúpula directiva a través de Gerardo Torrado, actual director deportivo de la institución regia.

Juan Reynoso podría regresar al fútbol mexicano. (Foto: X).

Los factores clave sobre el posible arribo de Reynoso a Tigres

Propuesta desde la dirección deportiva: Gerardo Torrado sugirió formalmente el nombre del extécnico de la Selección Peruana para encabezar el banquillo del conjunto universitario. Gran reputación en la Liga MX: A pesar de sus últimos reveses, el medio mexicano mantiene un altísimo concepto del entrenador por su estilo táctico y capacidad de liderazgo. Hito histórico con Cruz Azul: Su principal carta de presentación es haber sacado campeón a la ‘Máquina Cementera’ en 2021, rompiendo una catastrófica racha de más de 23 años sin títulos de liga. Interés y evaluación activa: La directiva felina se encuentra analizando detalladamente su perfil junto a otras opciones antes de tomar una decisión definitiva.

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Un complicado paso por Liga 1 que busca revancha

El historial reciente del estratega en territorio sudamericano no tuvo el rendimiento ni los resultados esperados. Su paso por la Selección Peruana durante el proceso clasificatorio dejó un saldo crítico y una salida prematura debido al bajo nivel futbolístico del equipo.

Posteriormente, su retorno a la Liga 1 al mando de FBC Melgar tampoco logró consolidar los objetivos institucionales. Su ciclo en el cuadro arequipeño concluyó tras una serie de marcadores desfavorables que derivaron en su salida de la institución rojinegra.

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El prestigio intacto en el balompié mexicano

Pese al momento irregular vivido en el fútbol peruano, la visión sobre Juan Reynoso cambia drásticamente en el ámbito azteca. En México se le reconoce como un estratega metódico, disciplinado y capaz de gestionar vestuarios de alta exigencia competitiva.

Su eventual llegada a Tigres UANL representaría una oportunidad dorada para reinsertarse en la élite continental. En San Nicolás de los Garza encontraría uno de los planteles más valiosos de Norteamérica y la exigencia inmediata de pelear títulos tanto locales como internacionales.

DATOS CLAVE

Juan Reynoso es opción principal para ser técnico de Tigres UANL.

Gerardo Torrado propuso formalmente al estratega ante la directiva.

Cruz Azul fue campeón con Reynoso en 2021 tras 23 años.