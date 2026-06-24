Brasil venció 3-0 a Escocia por la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026 y Carlo Ancelotti tendrá que cumplir con Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior fue una de las grandes figuras del triunfo de Brasil por 3-0 sobre Escocia en la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. Además de colaborar en la victoria que aseguró el liderato de su selección, el atacante protagonizó una historia que rápidamente se volvió viral.

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Todo comenzó con una promesa realizada al técnico Carlo Ancelotti antes del encuentro. Según reveló el propio Vinícius, le aseguró al entrenador que anotaría un gol de cabeza, una situación poco habitual considerando las características de su juego.

La respuesta de Ancelotti fue inmediata y estuvo cargada de incredulidad. El estratega italiano le comentó que consideraba prácticamente imposible que lograra marcar de esa manera y hasta le prometió un regalo si conseguía hacerlo realidad.

Lo sorprendente es que Vinícius terminó cumpliendo el desafío. Sobre el final del primer tiempo apareció dentro del área y anotó de cabeza, sellando así una apuesta que ahora espera cobrar tras la clasificación de Brasil a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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Neymar y Vinícius Júnior festejando el triunfo de Brasil ante Escocia por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Vinícius reveló la apuesta que hizo con Carlo Ancelotti

Tras el encuentro, Vinícius Júnior contó públicamente la conversación que había mantenido con Carlo Ancelotti y recordó la promesa realizada antes del Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026.

“Le prometí al Mister (Ancelotti) que marcaría un gol de cabeza, él dijo que era algo así como imposible y que me daría un regalo. Voy a esperar”, declaró entre sonrisas el atacante de Brasil.

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Más allá de la anécdota, el tanto tuvo un significado especial para Vinícius Júnior, ya que representó el primer gol de cabeza de toda su trayectoria con la camiseta de la Selección de Brasil. Ahora, además de celebrar el triunfo y el liderato del Grupo C, también aguardará para descubrir cuál será el premio que le tiene preparado Carlo Ancelotti.

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La Canarinha coqueteó con el 2-0, se acercó, retrocedió, recuperó y, gracias al centro al área de Guimaraes, Vinicius extendió la ventaja de cabeza. pic.twitter.com/7puwsOyWx7 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

¿Contra quién juega Brasil en 16avos del Mundial 2026?

Brasil juega hoy con Japón (2° del Grupo F) por los 16avos del Mundial 2026, pero hay que esperar a ver cómo termina la serie a falta de una jornada.

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¿Cuántos goles en total tiene Vinícius Júnior con la Selección de Brasil?

Vinícius Júnior tiene 13 goles con Brasil en 52 partidos. Además tiene 10 asistencias, 7 amarillas y 3,487 minutos jugados en total.

Datos claves

Vinícius Júnior anotó un gol de cabeza en la victoria de Brasil por 3-0 ante Escocia en el Mundial 2026.

El delantero brasileño reveló una apuesta con Carlo Ancelotti, quien dudaba de que pudiera marcar de esa manera.

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