Por qué no juega Pedri hoy en España ante Bélgica por el Mundial 2026

El seleccionador español realizó cambios en el centro del campo con la intención de tomar la iniciativa y ponerse en ventaja cuanto antes.

La selección española enfrenta a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 con una importante novedad en su alineación titular. Pedri, una de las principales figuras de la ‘Roja’, comenzará el encuentro desde el banco de suplentes por decisión de Luis de la Fuente.

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La ausencia del volante del Barcelona en el once inicial generó sorpresa entre los aficionados españoles. Sin embargo, su suplencia no está relacionada con una lesión o algún inconveniente físico, sino con una variante táctica planteada por el seleccionador para enfrentar a los ‘Diablos Rojos’.

¿Por qué Pedri no es titular ante Bélgica?

Luis de la Fuente decidió modificar su mediocampo para darle mayor fortaleza física y equilibrio al equipo. Por ese motivo, Fabián Ruiz aparece desde el arranque en un duelo que se presenta exigente por las características de la selección belga.

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El objetivo del entrenador español es reforzar la zona central y tener mayor presencia en la disputa del balón. De esta manera, Pedri queda como una alternativa de lujo para ingresar durante el partido y aportar creatividad si el desarrollo del encuentro así lo requiere.

Luis de la Fuente recupera una fórmula conocida

La presencia de Fabián Ruiz también responde a la intención del técnico de recuperar una estructura que ya le dio resultados en el pasado. De la Fuente apuesta nuevamente por una fórmula similar a la utilizada durante la Eurocopa que terminó con España levantando el título.

Así, la suplencia de Pedri responde exclusivamente a una decisión estratégica. El mediocampista se encuentra disponible y podrá ser utilizado durante el compromiso ante Bélgica, en el que España busca conseguir su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

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DATOS CLAVES

Pedri comenzará en el banco de suplentes por decisión táctica del entrenador español.

El director técnico Luis de la Fuente decidió modificar el mediocampo de la selección.

El futbolista Fabián Ruiz aparece desde el arranque en el partido ante Bélgica.