Dónde juegan Estados Unidos vs. Bélgica y en qué estadio del Mundial 2026

Por los octavos de final del Mundial 2026 la Selección de Estados Unidos se enfrenta a Bélgica en el Estadio de Seattle.

Los octavos de final del Mundial 2026 nos traen un enfrentamiento de pronóstico reservado. Estados Unidos, arropado por su gente y con la obligación de trascender como local, se medirá ante una siempre peligrosa y técnica selección de Bélgica. Para este duelo de matar o morir, la sede no podía ser más intimidante: el Estadio de Seattle (conocido mundialmente como Lumen Field).

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Ubicado en el corazón del estado de Washington, este escenario es famoso por ser una de las plazas futboleras y deportivas más pasionales de toda Norteamérica. Los estadounidenses buscarán que el ensordecedor ruido de sus gradas se convierta en el jugador número 12 para doblegar a la dura escuadra europea.

Datos generales del Estadio de Seattle

Ubicación: Pleno centro de la ciudad de Seattle, Washington (rodeado por el pintoresco skyline y el Estrecho de Puget).

Pleno centro de la ciudad de Seattle, Washington (rodeado por el pintoresco skyline y el Estrecho de Puget). Apertura: Inaugurado el 28 de julio de 2002.

Inaugurado el 28 de julio de 2002. Equipos Locales: Es la espectacular casa de los Seattle Sounders de la MLS, el OL Reign de la NWSL y los Seattle Seahawks de la NFL.

Es la espectacular casa de los Seattle Sounders de la MLS, el OL Reign de la NWSL y los Seattle Seahawks de la NFL. Capacidad: Para este Mundial 2026, la FIFA ha establecido un aforo aproximado de 69,000 espectadores.

Estadio de Seattle en el Mundial 2026 (Foto: Getty).

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Infraestructura y diseño mundialista

El Techo “Acústico”: Su característica más icónica son los enormes arcos que sostienen las cubiertas sobre las tribunas este y oeste. Este diseño protege al 70% de los aficionados de la lluvia, pero su propósito oculto es acústico: rebota el sonido directamente hacia la cancha, creando un ambiente asfixiante para los visitantes.

Su característica más icónica son los enormes arcos que sostienen las cubiertas sobre las tribunas este y oeste. Este diseño protege al 70% de los aficionados de la lluvia, pero su propósito oculto es acústico: rebota el sonido directamente hacia la cancha, creando un ambiente asfixiante para los visitantes. El Césped: ¡Adiós al sintético! Aunque los equipos locales juegan sobre pasto artificial, para cumplir con las estrictas normativas del Mundial, se ha instalado una cancha de césped natural de altísima calidad exclusivamente para el torneo, garantizando un juego rápido y seguro.

¡Adiós al sintético! Aunque los equipos locales juegan sobre pasto artificial, para cumplir con las estrictas normativas del Mundial, se ha instalado una cancha de de altísima calidad exclusivamente para el torneo, garantizando un juego rápido y seguro. Vistas inmejorables: Su diseño abierto en la cabecera norte permite a los aficionados tener una vista espectacular del centro de la ciudad de Seattle, una postal que le dará la vuelta al mundo durante la transmisión.

Lujos y zonas exclusivas

Club Level: Cuenta con áreas premium que incluyen asientos más amplios y acolchados, y acceso a salones climatizados donde la gastronomía rinde homenaje a la cultura del noroeste del Pacífico, con opciones de mariscos de primera línea y cervezas artesanales locales.

Cuenta con áreas premium que incluyen asientos más amplios y acolchados, y acceso a salones climatizados donde la gastronomía rinde homenaje a la cultura del noroeste del Pacífico, con opciones de mariscos de primera línea y cervezas artesanales locales. Suites de Lujo: Posee 112 suites privadas a lo largo del estadio, equipadas con atención personalizada, catering internacional y pantallas HD, ideales para la experiencia VIP de la FIFA.

Estadio de Seattle por fuera (Foto: Getty).

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Curiosidades

El Récord Guiness del Ruido: Este estadio ostentó en su momento el récord mundial Guinness por ser el estadio al aire libre más ruidoso del planeta, alcanzando los 137.6 decibelios durante un juego de la NFL. Un factor que la afición estadounidense intentará replicar ante los belgas.

Este estadio ostentó en su momento el récord mundial Guinness por ser el estadio al aire libre más ruidoso del planeta, alcanzando los durante un juego de la NFL. Un factor que la afición estadounidense intentará replicar ante los belgas. Reglas de la FIFA: Aunque todo el mundo en Estados Unidos lo conoce como Lumen Field (y anteriormente CenturyLink Field), las leyes antitabaco y las normativas de patrocinio de la FIFA exigen que durante el certamen se le llame oficialmente Estadio de Seattle (Seattle Stadium).

Aunque todo el mundo en Estados Unidos lo conoce como Lumen Field (y anteriormente CenturyLink Field), las leyes antitabaco y las normativas de patrocinio de la FIFA exigen que durante el certamen se le llame oficialmente (Seattle Stadium). Cuna del “Soccer”: A diferencia de otras ciudades en EE. UU. donde el fútbol compite desde muy abajo, Seattle tiene una cultura futbolera inmensa. Los Sounders han batido múltiples récords de asistencia en la MLS, por lo que el ambiente para este cruce será el de un país sudamericano o europeo.

Eventos Importantes

Finales Continentales: El estadio fue sede del partido de vuelta de la histórica final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022, donde los Seattle Sounders se coronaron campeones ante Pumas UNAM frente a casi 69,000 espectadores.

El estadio fue sede del partido de vuelta de la histórica final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022, donde los Seattle Sounders se coronaron campeones ante Pumas UNAM frente a casi 69,000 espectadores. Copa América Centenario: Fue una de las sedes clave durante la edición 2016 del torneo continental, albergando partidos de cuartos de final.

Fue una de las sedes clave durante la edición 2016 del torneo continental, albergando partidos de cuartos de final. Partidos históricos: Además de albergar múltiples finales de la MLS Cup, es un escenario constante en los playoffs de la NFL y en conciertos de las estrellas más grandes del mundo musical.

Datos Claves

Estados Unidos y Bélgica : jugarán octavos de final en el Estadio de Seattle.

: jugarán octavos de final en el Estadio de Seattle. 69,000 espectadores : capacidad del recinto, que instaló césped natural para el Mundial 2026.

: capacidad del recinto, que instaló césped natural para el Mundial 2026. 137.6 decibelios: récord mundial Guinness de ruido alcanzado históricamente en este estadio.