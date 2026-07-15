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Mundial 2026

Si Inglaterra gana ante Argentina, cuándo y dónde juega ante España en la final del Mundial 2026

Inglaterra va por la final del mundo. Antes, debe superar a la Argentina. En caso de ganar se enfrentará a España. Los detalles de la final.

Jude Bellingham, una de las figuras de Inglaterra.
© Getty ImagesJude Bellingham, una de las figuras de Inglaterra.

Inglaterra enfrenta a Argentina por la semifinal del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Georgia, es el epicentro de este partido que define al segundo finalista del certamen. España espera en la definición, luego de superar a Francia.

La selección inglesa quiere disputar su segunda final del mundo tras la histórica de 1966 donde fue local y ganó el título. Para llegar a dicha instancia, debe superar a la Selección Argentina, vigente campeón del mundo.

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A continuación, te contamos el panorama de cara a la final en caso de que el conjunto de ‘Los Tres Leones’ logre la victoria en esta semifinal en Atlanta:

Si le gana a Argenitna, ¿cuándo juega Inglaterra ante España por la final del Mundial 2026?

En caso de ganarle a Argentina, Inglaterra se clasificará directamente a la final. Se enfrentará a España este domingo 19 de julio.

Si le gana a Argentina, ¿dónde juega Inglaterra ante España por la final del Mundial 2026?

En caso de ganarle a Argentina, Inglaterra jugará ante España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York.

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DATOS CLAVE

  • Inglaterra y Argentina disputan la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta.
  • Domingo 19 de julio es la fecha programada para disputar la gran final.
  • MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York será la sede de la final.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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