Si Inglaterra gana, contra quién, cuándo y dónde juega por cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra es favorita a meterse en cuartos de final del Mundial 2026 en su duelo ante México. Este es su panorama para su próximo duelo.

Inglaterra tiene un duro partido ante México por los octavos de final del Mundial 2026. El escenario para el encuentro es el Estadio Azteca de Ciudad de México, por lo cual, el ‘Tricolor’ es local ante los ingleses. Pese a ello, el combinado de Thomas Tuchel es favorito para pasar a cuartos de final.

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En la instancia de octavos de final, ‘Los Tres Leones’, si logran el triunfo ante ‘El Tricolor’ y la clasificación, ya tienen algunos detalles confirmados para su futuro en el Mundial 2026. Conocelos:

¿Contra quién juega Inglaterra en cuartos de final del Mundial 2026?

Si Inglaterra vence a México, tiene rival confirmado en cuartos de final del Mundial 2026. Se enfrentará a Noruega en esta instancia, un duelo entre equipos europeos.

Noruega se metió en cuartos de final tras lograr un sorpresivo triunfo ante Brasil. Dos goles de Erling Haaland le dieron el 2-1 al seleccionado nórdico para lograr la clasificación a cuartos de final.

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¿Cuándo juega Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026?

En caso de victoria ante México, Inglaterra jugará en cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega este sábado 11 de julio a las 17:00 horas local (16:00 horas de Lima, Perú).

¿Dónde juega Inglaterra en cuartos de final de la Copa del Mundo?

Por último, si Inglaterra gana a México, su partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega este sábado 11 de julio (17:00 horas local) en el Hard Rock Stadium, de Miami.

Cuadro completo del Mundial 2026

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