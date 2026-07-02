Si Portugal gana, contra quién, cuándo y dónde juega los octavos de final del Mundial 2026

Si Portugal avanza en el Mundial, ya tendría un posible rival y un rango de fechas definido para los octavos de final. Conoce los detalles.

La selección de Portugal se encuentra en un momento decisivo del Mundial 2026. Si logra superar a Croacia en los dieciseisavos de final, asegurará su presencia en los octavos, donde ya tiene definido un rival y una ventana clara de fechas para su siguiente compromiso.

Publicidad

El camino no será sencillo, ya que en la siguiente instancia se cruzaría con uno de los equipos más fuertes del torneo europeo. A continuación, te contamos todos los detalles del posible cruce, así como cuándo y dónde se jugaría.

¿Contra quién jugaría Portugal en octavos de final?

En caso de que Portugal consiga avanzar tras su duelo ante Croacia, se enfrentará a España, que venció por 3-0 a su similar de Austria y clasificó a octavos de final.

Publicidad

En caso de imponerse a Croacia, Portugal ya sabe que su rival en los octavos de final será España, selección que llega a esta instancia tras superar con autoridad a Austria y que aparece como uno de los principales candidatos a pelear por el título del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde se jugarían los octavos de final?

Los partidos correspondientes a los octavos de final del Mundial 2026 están programados para disputarse entre el 4 y el 7 de julio. Sin embargo, la programación exacta de cada encuentro —incluyendo día, hora y estadio— dependerá de la distribución final que establezca la organización del torneo.

De esta manera, Portugal deberá esperar la confirmación oficial del calendario para conocer con precisión su siguiente escenario, en caso de seguir avanzando en la competición.

Publicidad

DATOS CLAVES

Si la selección de Portugal derrota a Croacia, jugará contra el ganador de España contra Austria.

Los partidos de octavos de final del Mundial se disputarán entre el 4 y 7 de julio.

El posible rival de Portugal saldrá de un enfrentamiento europeo de alta exigencia según el organigrama.