Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo y cuántos le faltan para llegar a los 1000

Cristiano Ronaldo está a un paso de llegar a los 1000 goles como futbolista profesional. Conoce cuántos tantos le falta al capitán portugués.

El planeta fútbol se paraliza con los cruces de eliminación directa en el Mundial 2026, y los focos apuntan directamente al esperado choque entre Portugal y Croacia.

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En la previa de esta auténtica final anticipada, Cristiano Ronaldo salta al campo con la oportunidad de agigantar el mayor récord de la historia, en una carrera palmo a palmo con Lionel Messi que sigue encendiendo el debate sobre quién es el mejor.

Cristiano Ronaldo sueña con llegar a los 1000 goles. (Foto: X).

La impresionante cifra actual de CR7 en su carrera

Actualmente, Cristiano Ronaldo registra 975 goles oficiales en su carrera profesional, sumando sus estadísticas en clubes y con el combinado nacional luso.

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“El Bicho” viene encendido tras anotar un doblete ante Uzbekistán en la fase de grupos, convirtiéndose en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes del torneo.

El duelo ante la Croacia de Luka Modrić se presenta como el escenario ideal para que el capitán luso siga inflando unas redes que ya dominó en la primera ronda.

¿Cuántos goles le faltan para los 1000?

Para alcanzar la mítica e inédita barrera de las cuatro cifras, a Cristiano Ronaldo le faltan exactamente 25 goles.

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A sus 41 años, cada partido de eliminación directa en este Mundial 2026 es una oportunidad de oro para recortar distancia hacia el ansiado “Gol 1000”.

La presión aumenta sabiendo que Messi no cede terreno en la icónica batalla por ser el mejor de la historia.

Desglose de los 975 goles de Cristiano Ronaldo

El camino de CR7 hacia el millar de anotaciones se divide de la siguiente manera entre todos los clubes y selección:

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Real Madrid: 450 goles.

Manchester United: 145 goles.

Selección de Portugal: 144 goles.

Al-Nassr: 134 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

La competencia directa: El registro de Lionel Messi

En la otra acera de esta histórica rivalidad, Lionel Messi se mantiene al acecho y en un estado de forma impresionante en este mismo torneo con la Selección de Argentina.

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El astro argentino acumula un total de 917 goles oficiales en su carrera profesional. Habiendo firmado una fase de grupos descomunal en el Mundial 2026 con seis anotaciones frente a rivales como Argelia, Austria y Jordania.

Con estos registros, Messi se encuentra a 58 goles de distancia de los 975 de Cristiano Ronaldo, apretando al máximo la legendaria batalla de ambos por la corona del gol.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo suma 975 goles oficiales en su carrera, faltando 25 para 1000.

Lionel Messi acumula 917 goles oficiales, situándose a 58 tantos de distancia del luso.

Real Madrid es el club donde más anotó, con un registro de 450 goles.