Sorteo del Mundial 2026: Las estrellas de Hollywood y los artistas “de primera categoría” que participarán del evento

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. FIFA confirmó más detalles sobre el gran evento que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington y determinará cómo quedan los grupos para las 48 selecciones participantes. Entre las novedades, aparecen la gran lista de participantes, que incluyen no sólo deportistas sino también estrellas de Hollywood y reconocidos artistas.

FIFA compartió con la prensa internacional la lista de participantes en el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Además de figuras deportivas, aparecen personalidades del entretenimiento como actores, modelos, cantantes y hasta una icónica banda musical. A continuación, un repaso con todos los invitados y participantes.

Conductores y participantes del sorteo del Mundial 2026

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 ya tiene conductores y participantes definidos. Quienes manejarán el evento serán el exjugador del Manchester United y la Selección de Inglaterra, Rio Ferdinand, junto a la galardonada locutora Samanta Johnson.

Durante la transmisión, habrá un encargado de presentar la alfombra roja. Será el exmariscal de campo de los New York Giants y dos veces campeón del Super Bowl, Eli Manning (hermano de Peyton Manning). No será la única estrella del deporte estadounidense que participe del evento.

Para el sorteo, habrá cuatro asistentes, todos reconocidas deportistas exitosos en los Estados Unidos. El más destacado es la leyenda del fútbol americano y el más ganador del Super Bowl (seis veces con los New England Patriots y una vez con los Tampa Bay Buccaneers), Tom Brady. A él, se le sumarán también Wayne Gretzky, posiblemente uno de los mejores jugadores del hockey sobre hielo de todos los tiempos; la estrella de los New York Yankees, Aaron Judge; y el cuatro veces campeón de la NBA (tres veces con Los Angeles Lakers y una con Miami Heat), Shaquille O’Neal.

Conductores y participantes del sorteo (FIFA)

Las estrellas de Hollywood y los artistas que participarán del sorteo del Mundial 2026

Al ser un evento internacional, en los Estados Unidos, el glamour y la fama no pueden faltar. Por eso, habrá estrellas de Hollywood y renombrados artistas en este sorteo del Mundial 2026.

FIFA confirmó entre sus presentadores especiales al actor y humorista Kevin Hart, quien ya supo estar anteriormente durante la presentación de los estadios para esta Copa del Mundo 2026. Por su parte, la modelo y productora Heidi Klum también formará parte de la ceremonia, tal como lo hizo en 2005 para el sorteo del Mundial realizado en su país, Alemania.

Por último, una estrella emergente que estará acompañando a las leyendas de FIFA que estarán en Washington para este evento es el actor y productor estadounidense, de raíces hispanas, Danny Ramírez, reconocido por sus recientes papeles en Captain America: Brave New World y Top Gun: Maverick.

Por último, habrá shows musicales con cantantes y bandas de gran renombre. Andrea Boccelli, ídolo de la música clásica, será gran protagonista junto a otros artistas como la estrella británica Robbie Williams y la estadounidense Nicole Scherzinger. Y, por último, Village People hará una interpretación de su reconocido éxito, YMCA.

Presentadores y artistas participantes del sorteo del Mundial 2026 (FIFA).

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de la FIFA 2026 será este viernes 5 de diciembre en Washington. El evento comenzará a las 12:00 horas tanto en dicha ciudad como en Lima, Perú.

¿Dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de la FIFA 2026 contará con transmisión internacional para todo el mundo de la plataforma FIFA+. En tanto, en Perú, se podrá ver en vivo por América Televisión y DSports en TV, y por las plataformas América TV GO y DGO. Además, BOLAVIP ofrecerá un streaming de lujo y un minuto a minuto con todos los detalles y lo que suceda en el evento.

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total , la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndose con números.

¿Quiénes serán los cabezas de serie del Mundial 2026?

Ya hay 3 cabezas de serie definidos para el Mundial 2026, que son los 3 anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Los otros 9 clasificados se definen del ranking y así queda conformado el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026:

México (país anfitrión)

Estados Unidos (país anfitrión)

Canadá (país anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

BOMBO 1

México (país anfitrión)

Estados Unidos (país anfitrión)

Canadá (país anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Senegal

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania

Cabo Verde

Curazao

Ghana

Haití

Nueva Zelanda

Ganador Play-off UEFA 1

Ganador Play-off UEFA 2

Ganador Play-off UEFA 3

Ganador Play-off UEFA 4

Ganador Repechaje Intercontinental 1

Ganador Repechaje Intercontinental 2

