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Mundial 2026

La dolorosa reacción de Ismaël Koné tras la grave lesión que sufrió en Canadá vs Qatar

Una fuerte entrada de Assim Madibo le provocó una fractura evidente, que causó conmoción en el Mundial 2026. El qatarí se fue expulsado.

Ismaël Koné salió en camilla tras su grave lesión.
© Getty ImagesIsmaël Koné salió en camilla tras su grave lesión.

El partido entre Canadá y Qatar, por el Mundial 2026, tuvo un momento de suma tensión producto de la fuerte lesión que sufrió el futbolista Ismaël Koné producto de una fuerte entrada de Assim Madibo. El qatarí se fue expulsado, mientras que el canadiense se tuvo que ir en camilla. Varios futbolistas del seleccionado de Jesse Marsch se vieron afectados, incluso con lágrimas en sus ojos.

Madibo le metió una fuerte entrada de atrás a Koné, quien terminó en el suelo, pero con su pierna izquierda totalmente en posición antinatural. El propio futbolista se sorprendió de lo que le pasó en su extremidad, mientras que varios jugadores también vieron lo que pasó y terminaron impactados.

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Así le quedó la pierna a Ismaël Koné y su reacción (FIFA).

Rápidamente, Koné fue rodeado por varios jugadores para tratar de tapar lo que, evidentemente, se trata de una fractura expuesta. Rápidamente, los servicios médicos trataron de actuar para también tapar al futbolista y atenderlo ante semejante lesión.

Varios jugadores de Canadá, al ver lo que pasó con el mediocampista afectado, fueron a buscar a Assim Madibo para reclamarle por la acción. El propio jugador de Qatar, al notar lo que pasó, quedó consternado. Luego de entender lo ocurrido, el árbitro chileno Cristian Garay terminó por expulsarlo. El VAR confirmó su decisión.

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Ismaël Koné se retiró en medio de una ovación

Luego de que los servicios médicos lograron inmovilizar la pierna izquierda en la camilla, Koné fue retirado en medio de una ovación por parte de todo el público presente en el BC Place, además de sus propios compañeros.

Por su parte, el propio futbolista, que actúa en el Sassuolo de Italia, se pudo retirar saludando al público y agradeciendo los aplausos. De todas maneras, se especula con una fractura importante, que lo dejará varios meses fuera de los terrenos de juego.

DATOS CLAVE

  • Ismaël Koné abandonó el estadio BC Place en camilla tras lesionarse la pierna izquierda.
  • Assim Madibo fue expulsado por el árbitro Cristian Garay tras confirmación del VAR.
  • Mundial 2026 es la competencia deportiva donde se enfrentaron Canadá y Qatar.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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