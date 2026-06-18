La dolorosa reacción de Ismaël Koné tras la grave lesión que sufrió en Canadá vs Qatar

Una fuerte entrada de Assim Madibo le provocó una fractura evidente, que causó conmoción en el Mundial 2026. El qatarí se fue expulsado.

El partido entre Canadá y Qatar, por el Mundial 2026, tuvo un momento de suma tensión producto de la fuerte lesión que sufrió el futbolista Ismaël Koné producto de una fuerte entrada de Assim Madibo. El qatarí se fue expulsado, mientras que el canadiense se tuvo que ir en camilla. Varios futbolistas del seleccionado de Jesse Marsch se vieron afectados, incluso con lágrimas en sus ojos.

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Madibo le metió una fuerte entrada de atrás a Koné, quien terminó en el suelo, pero con su pierna izquierda totalmente en posición antinatural. El propio futbolista se sorprendió de lo que le pasó en su extremidad, mientras que varios jugadores también vieron lo que pasó y terminaron impactados.

CONSTERNACIÓN EN AMBAS SELECCIONES



Los jugadores de Canadá y Catar quedaron visiblemente impactados tras la lesión de Koné.



Assim Madibo fue expulsado tras la acción, quien lamentó la situación.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8DzsVkR3a3 — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Así le quedó la pierna a Ismaël Koné y su reacción (FIFA).

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Rápidamente, Koné fue rodeado por varios jugadores para tratar de tapar lo que, evidentemente, se trata de una fractura expuesta. Rápidamente, los servicios médicos trataron de actuar para también tapar al futbolista y atenderlo ante semejante lesión.

Varios jugadores de Canadá, al ver lo que pasó con el mediocampista afectado, fueron a buscar a Assim Madibo para reclamarle por la acción. El propio jugador de Qatar, al notar lo que pasó, quedó consternado. Luego de entender lo ocurrido, el árbitro chileno Cristian Garay terminó por expulsarlo. El VAR confirmó su decisión.

LAS LÁGRIMAS DE LOS JUGADORES DE CANADÁ



Los compañeros de Koné quedaron impactados tras su lesión.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0phKGxmeCD — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

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Ismaël Koné se retiró en medio de una ovación

Luego de que los servicios médicos lograron inmovilizar la pierna izquierda en la camilla, Koné fue retirado en medio de una ovación por parte de todo el público presente en el BC Place, además de sus propios compañeros.

KONÉ SE RETIRÓ CON APLAUSOS



El jugador de Canadá, en camilla, se retiró del campo de juego saludando a su hinchada.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zu9lQtw2Li — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

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Por su parte, el propio futbolista, que actúa en el Sassuolo de Italia, se pudo retirar saludando al público y agradeciendo los aplausos. De todas maneras, se especula con una fractura importante, que lo dejará varios meses fuera de los terrenos de juego.

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