EN VIVO Canadá vs. Catar en el Grupo B del Mundial 2026: ¿Dónde juegan y en qué estadio?

Conoce todos los detalles del estadio, donde se jugará el Canadá vs. Catar. Un cotejo correspondiente al Mundial 2026, acá la sede deportiva.

El emocionante encuentro entre las selecciones de Canadá y Catar por el Grupo B del Mundial 2026 se disputa hoy en territorio norteamericano. El escenario elegido para este choque de gran nivel es el Estadio BC Place, un recinto emblemático que cuenta con una infraestructura de primer orden.

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A continuación, se detallan todos los datos clave, curiosidades y la historia de este espectacular estadio:

Datos clave del Estadio BC Place

Ubicación: Se encuentra ubicado en pleno corazón de la ciudad de Vancouver, Columbia Británica, Canadá (dirección exacta: 777 Pacific Blvd).

Inauguración: Abrió oficialmente sus puertas al público el 19 de junio de 1983.

Costo de construcción inicial: Su edificación original costó aproximadamente 126 millones de dólares canadienses (CAD). Posteriormente, en 2011, recibió una masiva remodelación de su techo y estructura que superó los 514 millones de dólares.

Capacidad: El recinto tiene un aforo de 54,500 espectadores sentados para eventos deportivos y de fútbol.

Estadio BC Place recibirá el Canadá vs. Catar. (Foto: X).

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Curiosidades arquitectónicas y tecnológicas

El BC Place destaca a nivel global por contar con el techo retráctil soportado por cables más grande del mundo, el cual revela más de 7,500 metros cuadrados de cielo. Originalmente, poseía un domo inflable soportado por aire, pero la renovación de 2011 lo convirtió en una maravilla de la ingeniería moderna adaptada al clima de Vancouver.

Tecnológicamente, es uno de los estadios más avanzados del continente. Dispone de más de 800 puntos de acceso Wi-Fi de alta velocidad, 1,100 pantallas digitales y la segunda pantalla gigante de definición HD de cuatro lados más grande del mundo, suspendida directamente sobre el centro del terreno de juego.

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¿Qué equipos juegan en el estadio?

El estadio sirve como sede principal para dos importantes franquicias deportivas de la región de manera regular:

Vancouver Whitecaps FC: Equipo de fútbol profesional que compite en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y Canadá.

BC Lions: Equipo profesional de fútbol americano canadiense perteneciente a la Canadian Football League (CFL).

Conciertos y eventos especiales de gran nivel

Al ser una arena techada multipropósito, el BC Place ha sido parada obligatoria para las giras de las estrellas más grandes de la música. Ha albergado conciertos masivos e históricos de artistas y bandas legendarias como Michael Jackson, Madonna, U2, Taylor Swift, The Rolling Stones, Coldplay, Ed Sheeran y AC/DC.

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Eventos deportivos albergados y su rol en el Mundial 2026

Este recinto posee una trayectoria impecable en la organización de eventos magnos internacionales. Fue el escenario principal para las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010, así como la sede de la gran final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2015.

En el Mundial 2026, el BC Place tiene un rol protagónico al albergar un total de 7 partidos oficiales del torneo. Además de ser la casa oficial de la selección de Canadá durante la fase de grupos (incluyendo el partido de hoy contra Catar), el estadio recibirá encuentros clave de la fase de eliminación directa en las rondas de dieciseisavos y octavos de final.

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DATOS CLAVE