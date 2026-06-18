Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Catar del Grupo B: canales de TV y streaming online por el Mundial 2026

Conoce todos los detalles del partido por el Mundial 2026: Canadá vs. Qatar. Entérate dónde ver mediante canales de TV y el streaming online.

La actividad de la Copa del Mundo no se detiene y nos presenta un duelo de pronóstico reservado. Las selecciones de Canadá y Qatar se enfrentan hoy en un partido clave para sus aspiraciones en el torneo, con la obligación de romper la paridad absoluta que domina el sector.

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El encuentro se disputará en el Estadio BC Place de Vancouver, una de las sedes oficiales del certamen en territorio canadiense. La escuadra norteamericana intentará aprovechar su condición de local para regalarle una victoria histórica a su afición en esta segunda jornada.

Hoy será el Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026. (Foto: X).

Horarios oficiales del Canadá vs. Catar

El pitazo inicial está programado para los siguientes horarios según la región geográfica:

Canadá y Estados Unidos (Pacífico): 15:00 horas

México: 16:00 horas (tiempo del centro)

Colombia, Perú y Ecuador: 17:00 horas

Estados Unidos (Este): 18:00 horas

Argentina, Chile y Uruguay: 19:00 horas

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Guía de canales de TV y streaming online

Para seguir todas las acciones de este compromiso en directo, estas son las opciones de transmisión oficiales por país:

México – Streaming: ViX Premium

Estados Unidos – Televisión: FS1 (en inglés) y Telemundo (en español). Streaming: Fubo, FOX Sports App y Peacock.

Canadá – Televisión y streaming: TSN y RDS.

Sudamérica (Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay). Televisión: DSports y TyC Sports (solo en Argentina). Streaming: DGO.

España – Televisión y streaming: DAZN y BarTV Mundial.

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Así llegan Canadá y Catar al partido

El Grupo B del Mundial 2026 se encuentra completamente abierto debido a los resultados de la jornada inaugural. Los cuatro integrantes del sector suman exactamente un punto, lo que convierte este partido en una final adelantada por la clasificación.

Canadá viene de rescatar un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina gracias a una anotación de Cyle Larin. El conjunto de la “Hoja de Maple” llega con la duda de su máxima figura, Alphonso Davies, quien arrastra molestias físicas tras sufrir una lesión muscular.

Por su parte, Qatar también igualó 1-1 en su debut ante Suiza con un gol agónico en los minutos finales del compromiso. El cuadro asiático apuesta por la experiencia de su capitán Hassan Al-Haydos y el talento ofensivo de Akram Afif para hacer daño al contragolpe.

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