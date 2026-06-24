Dónde ver Bosnia y Herzegovina vs. Catar EN VIVO: canales de TV y streaming online del partido del Mundial 2026

Hoy tenemos un partido fundamental por el Mundial 2026. Donde se enfrentan: Bosnia y Herzegovina vs. Catar. Entérate dónde ver, esto en vivo.

La fase de grupos de la Copa Mundial 2026 llega a su punto de máxima tensión en el Grupo B. Las selecciones de Bosnia y Herzegovina y Catar se juegan la supervivencia este miércoles 24 de junio en el Estadio de Seattle, donde ambos conjuntos necesitan sumar obligatoriamente de a tres.

Publicidad

Ambas escuadras marchan rezagadas en el sector con apenas un punto en su casillero tras sufrir duras derrotas en la jornada previa. El combinado europeo cayó ante Suiza, mientras que el campeón asiático sufrió una goleada histórica frente a Canadá, obligándolos a buscar el triunfo para aspirar a meterse entre los mejores terceros.

Bosnia y Herzegovina vs. Catar juegan ahora por el Mundial 2026. (Foto: X).

¿A qué hora se juega el partido hoy?

El compromiso clave por la permanencia en el torneo internacional se disputará en los siguientes horarios oficiales:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Estados Unidos (ET) y Chile: 15:00 horas

Argentina, Brasil y Uruguay: 16:00 horas

México: 13:00 horas

Cobertura de transmisión en México

Para los aficionados en territorio mexicano, el partido estará disponible en señal abierta de televisión por las pantallas de Canal 5 de Televisa y a través de Azteca Deportes. En la modalidad de televisión de paga, el encuentro podrá seguirse mediante el canal TUDN.

Quienes prefieran seguir las acciones por internet desde dispositivos móviles, la opción oficial será la plataforma de streaming ViX Premium bajo su paquete del torneo mundialista.

Publicidad

Dónde sintonizar el partido en Estados Unidos

En el país anfitrión, la transmisión televisiva en idioma inglés estará a cargo de la cadena FOX para todas sus regiones. La cobertura iniciará en vivo desde el Estadio de Seattle tanto para la Costa Este como para el tiempo del Pacífico.

Para disfrutar del juego mediante plataformas digitales, los usuarios estadounidenses tendrán a su disposición el servicio de streaming a través de Fubo y de FOX Sports App.

Publicidad

Opciones de transmisión en Sudamérica

La transmisión oficial de este partido clave para el cono sur estará centralizada por la señal satelital de DSports en televisión por cable. Asimismo, en países como Argentina se sumará la emisión en directo por televisión abierta a través de Telefé.

En el apartado online, el compromiso se podrá ver en vivo por la aplicación DGO. Además, en mercados específicos como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el canal DSports también se transmitirá de forma digital mediante la plataforma DAZN.

Alineaciones probables de Bosnia vs. Catar

Los entrenadores apostarán por sus esquemas más ofensivos debido a que el empate elimina automáticamente a las dos naciones del certamen internacional.

Publicidad

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Ermin Bicakcic, Nikola Katic, Sead Kolasinac; Jusuf Gazibegovic, Haris Hajradinovic, Benjamin Tahirovic, Armin Gigovic, Dzenis Burnic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko.

Catar: Meshaal Barsham; Ro-Ro, Tarek Salman, Lucas Mendes, Homam Ahmed; Jassem Gaber, Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem; Akram Afif, Almoez Ali, Hassan Al-Haydos.

DATOS CLAVE