Turquía vs Estados Unidos: dónde juegan y en qué estadio del Mundial 2026

Turquía y Estados Unidos cierran su participación en el Grupo D con su partido en Los Ángeles. Conoce todos los detalles del estadio donde juegan.

Turquía y Estados Unidos juegan este jueves 25 de junio su partido de la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026. El escenario elegido para este encuentro es el SoFi Stadium (Estadio Los Ángeles, renombrado por la FIFA) de Inglewood, California. Es el quinto partido que tiene este recinto deportivo en esta Copa del Mundo.

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El SoFi Stadium ya tuvo en esta Copa del Mundo la goleada 4-1 de Estados Unidos ante Paraguay. Luego de ello, dos empates de Irán (2-2 ante Nueva Zelanda y 0-0 ante Bélgica). Y también tuvo la goleada 4-1 de Suiza ante Bosnia y Herzegovina.

Fue inaugurado hace pocos años, en 2020. Demandó una inversión de 5 mil millones de dólares, siendo el más caro de los últimos tiempos. Funciona para partidos de la NFL (National Football League, fútbol americano), ya que los dueños de casa son Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers. De todas maneras, tiene antecedentes recibiendo otros eventos deportivos y de otras índoles.

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Datos Generales del SoFi Stadium

Ubicación : Inglewood, California (área metropolitana de Los Ángeles)

: Inglewood, California (área metropolitana de Los Ángeles) Inauguración : 8 de septiembre de 2020

: 8 de septiembre de 2020 Costo estimado : más de $5 mil millones de dólares (el estadio más caro jamás construido)

: más de $5 mil millones de dólares (el estadio más caro jamás construido) Capacidad : 70,240 espectadores (ampliable a 100,000 espectadores para eventos)

: 70,240 espectadores (ampliable a 100,000 espectadores para eventos) Equipos Locales : Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers (NFL)

: Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers (NFL) Complejo: es la pieza central de Hollywood Park, un desarrollo de 120 hectáreas.

El ritmo del Mundial no se detiene, y muchos seguidores están activando ahora su código promocional para no perderse las funciones exclusivas.

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Curiosidades y diseño arquitectónico

Estructura hundida: para no interferir con las rutas de vuelo de LAX, el campo de juego está hundido a unos 30 metros (100 pies) por debajo del nivel del suelo.

para no interferir con las rutas de vuelo de LAX, el campo de juego está hundido a unos por debajo del nivel del suelo. El techo translúcido: cuenta con un techo gigantesco e independiente soportado por columnas. Está cubierto por paneles de ETFE (etileno tetrafluoroetileno), un plástico transparente que protege a los espectadores del clima mientras permite que entre luz natural, dando la sensación de estar al aire libre.

cuenta con un techo gigantesco e independiente soportado por columnas. Está cubierto por paneles de ETFE (etileno tetrafluoroetileno), un plástico transparente que protege a los espectadores del clima mientras permite que entre luz natural, dando la sensación de estar al aire libre. Diseño abierto: aunque tiene techo, el estadio no está completamente cerrado; los lados están abiertos para permitir la circulación de la brisa marina.

Una de las curiosidades que tiene el SoFi Stadium es su impresionante pantalla, la cual está suspendida en el techo y fue desarrollada por la empresa Samsung. Esta “Infinity Screen” tiene varios aspectos que la hacen única:

Diseño de doble cara: es la primera pantalla 4K HDR de doble cara en un estadio, lo que significa que los espectadores pueden verla tanto desde la parte interior como desde la exterior del anillo.

es la primera pantalla 4K HDR de doble cara en un estadio, lo que significa que los espectadores pueden verla tanto desde la parte interior como desde la exterior del anillo. Tamaño: tiene una superficie de más de 6,500 metros cuadrados (70,000 pies cuadrados).

tiene una superficie de más de (70,000 pies cuadrados). Peso y estructura: pesa alrededor de 1,000 toneladas y también alberga el sistema de audio principal del estadio, compuesto por cientos de altavoces.

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Así se ve el SoFi Stadium desde afuera (Getty Images).

Eventos importantes en el SoFi Stadium

Finales de fútbol americano: en febrero de 2022 fue sede del Super Bowl LVI donde el equipo dueño de casa, Los Angeles Rams ganaron el trofeo Vince Lombardi al vencer 23-20 a los Cincinnati Bengals. Además, para la nueva temporada, es decir 2026/2027, está estipulado que albergue el Super Bowl LXI. También ha sido sede de la final del College Football Playoff de 2023 donde los Georgia Bulldogs aplastaron 65-7 a TCU.

en febrero de 2022 fue sede del Super Bowl LVI donde el equipo dueño de casa, Los Angeles Rams ganaron el trofeo Vince Lombardi al vencer 23-20 a los Cincinnati Bengals. Además, para la nueva temporada, es decir 2026/2027, está estipulado que albergue el Super Bowl LXI. También ha sido sede de la final del College Football Playoff de 2023 donde los Georgia Bulldogs aplastaron 65-7 a TCU. Copa Mundial de la FIFA 2026: actualmente, es una de las sedes principales del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, donde albergará ocho partidos en total.

actualmente, es una de las sedes principales del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, donde albergará ocho partidos en total. Final de la Copa Oro de la Concacaf 2023: México se coronó campeón al vencer 1-0 a Panamá frente a más de 70,000 aficionados, en lo que fue el primer gran partido internacional oficial en el recinto.

México se coronó campeón al vencer 1-0 a Panamá frente a más de 70,000 aficionados, en lo que fue el primer gran partido internacional oficial en el recinto. Copa América 2024: fue sede de importantes partidos de fase de grupos durante el prestigioso torneo continental organizado en Estados Unidos.

fue sede de importantes partidos de fase de grupos durante el prestigioso torneo continental organizado en Estados Unidos. Leagues Cup Showcase (Agosto 2022): una doble cartelera histórica (LA Galaxy vs. Chivas y LAFC vs. Club América) que sirvió como el primer evento de fútbol en el estadio.

una doble cartelera histórica (LA Galaxy vs. Chivas y LAFC vs. Club América) que sirvió como el primer evento de fútbol en el estadio. WrestleMania 39 (Abril 2023): el evento insignia de la WWE reunió a más de 160,000 fanáticos durante dos noches consecutivas, demostrando la versatilidad del estadio para espectáculos de proporciones titánicas.

el evento insignia de la WWE reunió a más de 160,000 fanáticos durante dos noches consecutivas, demostrando la versatilidad del estadio para espectáculos de proporciones titánicas. Capital Mundial de Conciertos: en 2023, el SoFi Stadium fue clasificado como el estadio número uno del mundo en venta de boletos para conciertos. Destacan particularmente las múltiples fechas del monumental The Eras Tour de Taylor Swift, así como presentaciones históricas de artistas como Beyoncé, The Weeknd, BTS y Ed Sheeran.

Lo que viene para el futuro en el SoFi Stadium

El calendario de este recinto sigue sumando hitos históricos. Además de ser sede del Super Bowl LXI en 2027, tendrá un papel protagónico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde no solo albergará las ceremonias de apertura y clausura, sino que se transformará temporalmente en la sede de natación olímpica más grande de la historia.

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DATOS CLAVE