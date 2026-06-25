Turquía vs Estados Unidos EN VIVO y GRATIS por el Mundial 2026: dónde ver por TV y streaming online

Turquía y Estados Unidos disputan hoy jueves 25 de junio su partido por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. El SoFi Stadium de Inglewood, California, es el escenario para este encuentro. Ambas selecciones ya conocen su futuro en este certamen y completan su participación en la fase de grupos. El árbitro de este duelo es el argelino Mustapha Ghorbal y el VAR está a cargo del español Antonio García.
Estados Unidos ya está clasificado a los dieciseisavos de final y como líder del Grupo D. En tanto, Turquía ya está fuera de toda posibilidad de clasificación, ya que no tiene puntos y no puede superar a ninguna de las otras tres selecciones. Ambos, por lo tanto, se presentan para cerrar su participación en esta fase.
¿Dónde ver EN VIVO Turquía vs Estados Unidos?
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¿A qué hora se juega Turquía vs Estados Unidos?
- Perú: 21:00 horas
- Argentina: 23:00 horas
- Chile: 22:00 horas
- México: 20:00 horas
- Colombia: 21:00 horas
- Ecuador: 21:00 horas
- España: 04:00 (viernes 26)
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET)