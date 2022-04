Julio García Torres, abogado que representó a Paolo Guerrero en el TAS, fue consultado sobre el caso del ecuatoriano Byron Castillo. Como se recuerda, en las últimas horas, se decía que el futbolista del Barcelona SC era colombiano, por lo que las redes sociales se alborotaron, ya que de ser así, Ecuador habría cometido una infracción en las Eliminatorias Sudamericanas al haber alineado en su oncena a un colombiano.

"Para mí no hay caso. Si me llamara Colombia o Ecuador, lo primero que pediría sería el Registro Civil, pero eso no lo decide FIFA, eso lo decide el país. La única forma que conlleve una sanción es que se demuestre que falsificaron el registro a propósito para que juegue por Ecuador, pero aparentemente esto no es así, ya que él ha jugado toda su vida en Ecuador y siempre en condición de ecuatoriano", dijo el legista sobre el caso del seleccionado ecuatoriano.

"El caso del paraguayo Nelson Cabrera, que jugó para Bolivia, es un caso diferente; ya que en esa ocasión, se incumplió la norma de FIFA que dicta que los jugadores nacionalizados deben cumplir 5 años de residencia en el país para poder representar una selección nacional. Aquí Castillo no es un jugador nacionalizado. Él, en teoría, es un jugador nacido en Ecuador, cuyo registro está en duda. Es decir, es un problema del Estado, eso quiere decir que no infringió una norma de la FIFA, sino que es mucho más complejo", sentenció el abogado Julio García.

Lo cierto es que, según información del periodista Diego Arcos, de ‘Blu Radio’ de Ecuador, Byron Castillo nació en Ecuador, pudiendo actuar sin problemas para su selección. El que nació en Colombia, y por el cual se generó un problema legal que ponía en riesgo al ‘Tricolor’, fue Bayron Javier, hermano fallecido del actual jugador ecuatoriano de Barcelona SC.