Sporting CP cumplió el milagro de pasar a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Tras perder 3-0 en la ida como visitante ante Bodo/Glimt, ganó el partido de vuelta por 5-0 con un gol y una asistencia del colombiano Luis Suárez y con el tanto del uruguayo Maximiliano Araújo.

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Luis Suárez fue determinante en los primeros 90 minutos del partido. Luego del gol de Gonçalo Inácio, el colombiano, tras gran jugada, asistió la entrada de Pedro Gonçalves para el 2-0. Y, minutos después, marcó de penal el 3-0 para que la serie quede igualada.

Así terminaron los 90 minutos, pero Lisboa era prácticamente todo ilusión y euforia por los tres goles de su equipo. En la prórroga aprovechó ese envión para ir decididamente a buscar la clasificación. Así fue como llegó el gol de la clasificación a poco de empezado el tiempo extra.

Maximiliano Araújo se sumó a la goleada con su tanto para el 4-0, el gol que le dio la ventaja en la serie y que terminó por liquidar las aspiraciones del Bodo/Glimt. Al partido le quedó un tanto sobre el final de la mano de Rafael Nel en tiempo de descuento.

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¿Contra quién juega Sporting CP en cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

Sporting CP, tras eliminar a Bodo/Glimt, tiene su lugar en la instancia de los ocho mejores donde espera por Arsenal. El conjunto inglés eliminó a Bayer Leverkusen en octavos de final.

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Los duelos de cuartos de final están estipulados para que se jueguen el 7 y 8 de abril la ida y la vuelta será una semana después, entre el 14 y 15 del mismo mes.

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