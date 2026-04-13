Brillante asistencia de Sergio Peña no pudo evitar el descenso de Sakaryaspor

El presente de Sergio Peña no ha sido el esperado desde su salida de Alianza Lima, y ahora recibió un duro golpe: descendió con el Sakaryaspor a la tercera división del fútbol turco.

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Sergio Peña perdió la categoría con Sakaryaspor

Este hecho se produjo en el último partido del club turco ante Esenler Erokspor por la fecha 35, donde el equipo del peruano cayó 1-2 y se quedó sin opciones de mantenerse en la segunda división.

Pese al resultado, Sergio Peña dejó muestras de su calidad al brindar una gran asistencia para el gol que anotó Burak Bekaroglu. La jugada llegó a los 16 minutos, cuando ejecutó un tiro libre y envió un preciso centro que encontró la cabeza del atacante turco.

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¿Sergio Peña continuará en Sakaryaspor?

Cabe señalar que, Sergio Peña mantiene vínculo con Sakaryaspor hasta el final de la temporada, por lo que aún es incierto si continuará en el club el próximo año.

Incluso, en las últimas semanas se comentó que el mediocampista peruano podría dejar el club turco, aunque seguiría su carrera en otro equipo del fútbol europeo.

“Es probable que el jugador se mantenga en Europa, pero tienen que esperar oficialmente hasta el lunes 30 para definir su futuro. Lo más seguro es que cambie de club“, indicó el periodista Kevin Pacheco.

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DATOS CLAVES

El mediocampista Sergio Peña descendió a la tercera división de Turquía con el club Sakaryaspor.

El descenso se concretó tras la derrota por 1-2 ante el equipo Esenler Erokspor en la fecha 35.

El futuro de Peña se definirá oficialmente el lunes 30, con altas probabilidades de cambiar de club.