Tras dejar Alianza Lima, la terrible noticia que Sergio Peña recibió en Turquía

Sergio Peña se fue a Turquía esperando continuar con su carrera profesional, pero las cosas no han salido tan bien después del escándalo sexual en Uruguay. Su salida de Alianza Lima fue un duro golpe para el mediocampista, que tuvo que viajar hasta Europa en busca de mantenerse en actividad, encontrando el primer equipo que lo aceptó y ahora recibió una terrible noticia.

Publicidad

El día de hoy el conjunto del Sakaryaspor terminó de perder en condición de local por 1-2 ante el Erokspor, lo que significa la confirmación del descenso a tercera. A falta de 3 fechas el cuadro del mediocampista nacional no tiene ninguna chance de poder salvarse. Así que en este caso se queda sin motivación para lo que resta del certamen.

Eso sí, Sergio Peña logró en este partido demostrar su gran calidad como jugador. Metió un buen centro a los 15 minutos de partido, consiguiendo que su compañero ponga la cabeza para así marcar el 1-0 del partido. Esto ilusionaba a los jugadores de poder ganar, pero terminaron con un expulsado y después cayendo por 2-1.

Así fue la asistencias de Sergio Peña:

Publicidad

¿Sergio Peña jugará en la tercera de Turquía?

Con el descenso de su equipo, termina quedando la duda si es que en este caso el peruano continuará o no en este club. Ya que claro, firmó un contrato después de dejar el Perú y enrumbarse a una aventura en el ‘Viejo Continente’, la cual no terminó saliendo muy bien.

No obstante, solo firmó hasta el final de esta temporada, por lo tanto, podrá ver la posibilidad de buscar otro club. En este caso, se ha conocido que su idea es mantenerse en Europa, no tiene en mente volver al Perú, así que tendrá que ver que es lo que pasará en su nueva búsqueda tras este fracaso a nivel internacional.

“Es probable que el jugador se mantenga en Europa, pero tienen que esperar oficialmente hasta el lunes 30 para definir su futuro. Lo más seguro es que cambie de club”, explicó el periodista Kevin Pacheco.

Publicidad

Datos Claves