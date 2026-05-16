Viene triunfando en el fútbol de Rusia, pero Mano Menezes no tomó en cuenta a Yordy Reyna para estar en la Selección Peruana.

Hay peruanos que vienen teniendo un gran momento en el fútbol internacional, pero que ni así han tenido la posibilidad de llegar a la Selección Peruana. Uno de ellos es Yordy Reyna, quien con un trabajo silencioso se ha ganado su puesto en Rusia, en donde acaba de salir campeón.

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El atacante nacional festejó junto a su equipo el título de campeón tras empatar en el primer lugar ante el Fakel Voronezh. Si bien ambos acabaron con 68 puntos, el conjunto del peruano alzó el título gracias a la diferencia de goles. En el último partido si bien la ‘Magia’ no jugó, pero lograron ganar por 4-1, sacando una buena ventaja para levantar el título.

Yordy Reyan celebrando el título (Foto: Rodina Moscú).

Ahora no se sabe que pasará con el futuro del atacante, si es que buscará quedarse a enfrentar la Primera de Rusia o si buscará nuevos aires. Esto es algo que seguramente tratará de analizar en los próximos días tras lograr el título y comenzar con sus respectivas vacaciones.

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¿Por qué Yordy Reyna no es llamado a la Selección Peruana?

En la última convocatoria a pesar que no había muchos atacantes disponibles, no terminó de ser llamado a la Selección Peruana. Se espera que ahora Mano Menezes pueda comenzar a dar oportunidad a otros jugadores. Recordemos que en la última convocatoria llamó nuevos elementos que estuvo viendo y se espera que siga en ese camino.

A final de este mes de mayo se debería de conocer la lista de convocados para los partidos frente a Haití y España, rivales que van a ser una gran prueba para el Perú. Por ahora el DT brasileño no sabe lo que es ganar con el buzo patrio, por lo que esta podría ser una oportunidad para sorprender.

Habrá que ver si por ahí ve la opción de Yordy Reyna un jugador que no hizo malos números en esta temporada en Rusia. Hablamos que disputó 28 partidos, hizo 7 goles y dio 9 asistencias en un total de 2307 minutos.

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