Luis Advíncula tomó una decisión clave sobre su futuro en Boca Juniors y el impacto sacude al fútbol peruano. Según informó el periodista Edu Sobrino, el lateral derecho ya le comunicó a la dirigencia xeneize que no desea continuar en el club, una noticia que Alianza Lima y Sporting Cristal siguen con especial atención.

De acuerdo a la información, “entre hoy y el lunes será la última reunión entre Boca y Riquelme con Luis, ya que les ha manifestado que no quiere seguir por falta de continuidad”. Advíncula considera que perdió protagonismo y entiende que, a esta altura de su carrera, necesita minutos y confianza sostenida.

El escenario apunta a una salida inminente. Sobrino agregó que “entre el 6 o el 7 de enero se finiquitaría el contrato, es probable que sea positiva y que quede libre”. Esto significa que el futbolista peruano podría negociar como agente libre, un detalle clave que enciende el mercado sudamericano.

En ese contexto, Alianza Lima y Sporting Cristal festejan en silencio. Ambos clubes ven con buenos ojos la posibilidad de que Advíncula quede libre, ya sea como una opción real de fichaje o como un movimiento que revaloriza el mercado de laterales peruanos con experiencia internacional y jerarquía comprobada.

¿Advíncula ficha por Cristal o por Alianza?

Luis Advíncula se cansó de perder espacio en Boca Juniors y pediría salir del plantel. En ese sentido, varios clubes de la región estarían interesados en contar con él y, también, Sporting Cristal buscaría su regreso, mientras que Alianza Lima trataría de convencerlo.

La decisión del ‘Rayo’ marca un antes y un después. Boca pierde a un jugador con carácter y recorrido, mientras que el fútbol peruano vuelve a ilusionarse con el regreso de uno de sus referentes. El futuro de Advíncula entra en días decisivos y promete seguir generando ruido.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors?

Luis Advíncula renovó con Boca Juniors y ahora tiene contrato hasta diciembre del 2026. Llegando procedente del Rayo Vallecano de España, el lateral derecho es un referente luego de haber conquistado cuatro títulos.

¿Cuánto dinero gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana alrededor de un millón de dólares por temporada con Boca Juniors. Esto quiere decir que mensualmente se embolsa alrededor de 90 mil dólares.

Datos claves

Luis Advíncula comunicó a Boca Juniors su deseo de no continuar en el club.

El contrato del lateral peruano se finiquitaría entre el 6 y 7 de enero.

Alianza Lima y Sporting Cristal muestran interés ante su posible salida como agente libre.

