Delantero formado en Alianza Lima firmó con club de Grecia

Hay muchos peruanos que no son tan conocidos, pero que tienen la gran oportunidad de jugar en el extranjero. Este es el caso de Sebastián La Torre, quien acaba de ser presentado en su nuevo equipo. Se trata del AER Afantou de Grecia.

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El atacante de 27 años de edad se viene forjando una carrera en Grecia en donde ya ha jugado para varios equipos de las divisiones de ascenso. Ha pasado por equipos como Thesprotos, Diagoras y Veria 1960 antes de esta nueva oportunidad.

Eso sí, está llegando a un equipo de la tercera división de este país. Donde no la va a tener nada fácil. Ya en otros clubes de este país ha tenido grandes retos, así que deberá de trabajar duro para buscar destacar desde un comienzo. Siendo los goles su prioridad.

Sebastián La Torre (Foto: AER Afantou).

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Sebastián La Torre y su pasado en Perú

Su carrera comenzó en el club Esther Grande de Bentín en donde logró destacarse para llegar a Alianza Lima. Acá solo consiguió estar en el equipo de reservas, sin opción de llegar al primer equipo salió a Cantolao en donde ya su carrera profesional logró despegar.

Este jugador ha pasado por múltiples equipos en el país, la gran mayoría del descenso. No obstante, también ha tenido la oportunidad de salir al extranjero donde ha estado en Albania. Siendo esta su primera experiencia lejos del Perú.

Equipos de Sebastián La Torre:

EGB

Alianza Lima

Cantolao

César Vallejo

Chavelines

Alianza Atlético

Unión Comercio

Unión Huaral

San Martín

Santos FC Nazca

FK Kukesi

Flamurtari FC

Thesprotos

Juventud Bellavista

Diagoras

Veria 1960

AER AFantou

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