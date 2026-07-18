Gremio perdió y los hinchas criticaron al DT por la ausencia de Erick Noriega: “No puede estar nunca en el banco”

La ausencia del jugador nacional en la derrota de Gremio desató una ola de críticas contra el entrenador por parte de los hinchas.

La derrota de Gremio volvió a encender el debate entre los hinchas del club brasileño. Más allá del resultado, una de las principales críticas estuvo dirigida al entrenador por mantener en el banco de suplentes a Erick Noriega, cuya ausencia fue cuestionada de manera masiva en redes sociales.

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El futbolista nacional, que en los últimos meses ha alternado entre la defensa y el mediocampo, no tuvo minutos en el encuentro, una decisión que generó molestia entre los aficionados.

Para muchos, el equipo perdió solidez defensiva y el técnico desaprovechó a uno de los jugadores que mejor rendimiento ha mostrado desde su llegada.

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Hinchas de Gremio exigen el regreso de Erick Noriega a la defensa

Tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de mensajes reclamando el regreso del peruano al once titular. Varios aficionados coincidieron en que Noriega debería volver a desempeñarse como defensor central, posición en la que consideran que ofreció sus mejores actuaciones.

“No entiendo por qué Noriega nunca más jugó de zaguero, si siempre fue el que más destacó“, escribió un usuario. Otro añadió: “El entrenador ni siquiera prueba más a Noriega como defensor central“, evidenciando el descontento con las decisiones tácticas del cuerpo técnico.

Las críticas continuaron con pedidos directos para que el peruano vuelva a ser titular. “Ya es hora de que Noriega y Wagner Leonardo vuelvan a ser titulares“, comentó un hincha, mientras que otro fue aún más contundente: “Noriega va a tener que volver a esa defensa“.

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Los aficionados cuestionan las decisiones del entrenador

Además de pedir el regreso de Erick Noriega, varios seguidores compararon su situación con la de otros futbolistas que sí vienen siendo considerados por el técnico, mostrando su inconformidad con las elecciones en la alineación.

“Noriega nunca puede ser suplente en este equipo“, señaló un aficionado. Otro lanzó una dura crítica: “¿Alguien me explica por qué Noriega no juega, pero sí juegan Pérez y el horrible de Martins?“. Finalmente, otro usuario resumió el sentir de buena parte de la hinchada: “Noriega tiene que volver a la defensa. Noriega + un fichaje urgente. Están dejando de lado a un jugador importante“.

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Con este panorama, la presión sobre el entrenador aumenta de cara a los próximos compromisos. Mientras Gremio busca recuperarse de la derrota, una parte importante de la afición espera que Noriega recupere un lugar en el equipo titular y vuelva a liderar la última línea del conjunto brasileño.

DATOS CLAVES

Los hinchas de Gremio criticaron la ausencia de Erick Noriega tras la última derrota.

El futbolista Erick Noriega se quedó en el banco de suplentes sin sumar minutos.

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