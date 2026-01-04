El peruano que nació en Inglaterra, no pudo debutar en Liga 1 y hoy firmó por club de Brasil

A lo largo del mundo hay una gran cantidad de futbolistas con ascendencia peruana. A unos les termina de ir bien, mientras que otros van desapareciendo del mapa poco a poco. Esto le pasó a uno que nació en Inglaterra, jugó en el Watford y se le veía un gran futuro. Pero por alguna razón no terminó de despegar, ahora busca una nueva oportunidad en el fútbol de Brasil.

Andrés Aguilar es el nombre de este futbolista que tendrá una nueva experiencia en el fútbol internacional. Esta vez en la cuarta división del fútbol de Brasil, fue presentado como nuevo futbolista del Operario FC de la ciudad de Paraná. Siendo esta su primera vez en este país, por lo que va a tener un reto importante.

Andrés Aguilar jugador del Operario FC (Foto: Operario FC).

Este futbolista el año pasado fichó por el Ayacucho FC, pero para su mala suerte no terminó de debutar nunca en la Liga 1. Si bien estuvo entrenando con el equipo, no consiguió convencer al entrenador para que lo ponga en los partidos. Al final este cuadro terminó yéndose al descenso, aunque podría reclamar en mesa su regreso a la primera como ya lo hizo en otra oportunidad.

¿Quién es Andrés Aguilar?

Para gran parte de los hinchas peruanos Andrés Aguilar es un completo desconocido. Esto debido a que no ha tenido muchas apariciones en los medios, nació en Stevenage, Inglaterra el 30 de abril del 2005. Esto deja en claro que es un jugador de 20 años de edad, que hizo su carrera de menores en el país donde se inventó el fútbol.

Pero desde el 2023 ha pasado por diversos equipos sin llegar a destacar en ninguno. New Salamis fue su segundo club en Inglaterra, su primera salida de este país fue con destino a Suecia en donde firmó por el Ytterhogdals IK, después llegó al Kiruna FF también del país nórdico. Como se mencionó, en el 2025 llegaría al Perú para jugar por Ayacucho FC, pero sin pena ni gloria hora llega a Brasil.

En cuanto a su posición dentro del campo de juego, podemos mencionar que lo suyo es estar en el mediocampo. Es un volante hábil, que también puede funcionar muy bien como 10 en algunos momentos.

