Es tendencia:
logotipo del encabezado
Peruanos en el Exterior

El peruano que nació en Inglaterra, no pudo debutar en Liga 1 y hoy firmó por club de Brasil

Nació en Inglaterra, pero tiene ascendencia peruana, ahora probará suerte en el fútbol de Brasil.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Andrés Aguilar con camiseta de Watford.
© Getty Images.Andrés Aguilar con camiseta de Watford.

A lo largo del mundo hay una gran cantidad de futbolistas con ascendencia peruana. A unos les termina de ir bien, mientras que otros van desapareciendo del mapa poco a poco. Esto le pasó a uno que nació en Inglaterra, jugó en el Watford y se le veía un gran futuro. Pero por alguna razón no terminó de despegar, ahora busca una nueva oportunidad en el fútbol de Brasil.

Publicidad

Andrés Aguilar es el nombre de este futbolista que tendrá una nueva experiencia en el fútbol internacional. Esta vez en la cuarta división del fútbol de Brasil, fue presentado como nuevo futbolista del Operario FC de la ciudad de Paraná. Siendo esta su primera vez en este país, por lo que va a tener un reto importante.

Imagen
Andrés Aguilar jugador del Operario FC (Foto: Operario FC).

Este futbolista el año pasado fichó por el Ayacucho FC, pero para su mala suerte no terminó de debutar nunca en la Liga 1. Si bien estuvo entrenando con el equipo, no consiguió convencer al entrenador para que lo ponga en los partidos. Al final este cuadro terminó yéndose al descenso, aunque podría reclamar en mesa su regreso a la primera como ya lo hizo en otra oportunidad.

Publicidad

¿Quién es Andrés Aguilar?

Para gran parte de los hinchas peruanos Andrés Aguilar es un completo desconocido. Esto debido a que no ha tenido muchas apariciones en los medios, nació en Stevenage, Inglaterra el 30 de abril del 2005. Esto deja en claro que es un jugador de 20 años de edad, que hizo su carrera de menores en el país donde se inventó el fútbol.

Pero desde el 2023 ha pasado por diversos equipos sin llegar a destacar en ninguno. New Salamis fue su segundo club en Inglaterra, su primera salida de este país fue con destino a Suecia en donde firmó por el Ytterhogdals IK, después llegó al Kiruna FF también del país nórdico. Como se mencionó, en el 2025 llegaría al Perú para jugar por Ayacucho FC, pero sin pena ni gloria hora llega a Brasil.

En Argentina confirman cuál será el futuro de Luis Advíncula tras una inminente salida de Boca Juniors

ver también

En Argentina confirman cuál será el futuro de Luis Advíncula tras una inminente salida de Boca Juniors

En cuanto a su posición dentro del campo de juego, podemos mencionar que lo suyo es estar en el mediocampo. Es un volante hábil, que también puede funcionar muy bien como 10 en algunos momentos.

Publicidad

Datos Claves:

  • Andrés Aguilar fichó por el Operario FC de la cuarta división de Brasil.
  • El futbolista nació en Stevenage, Inglaterra, el 30 de abril de 2005.
  • Aguilar integró el club Ayacucho FC en 2025 sin debutar en la Liga 1.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Miguel Trauco se muestra subido de peso y los hinchas de Alianza Lima no lo perdonan
Alianza Lima

Miguel Trauco se muestra subido de peso y los hinchas de Alianza Lima no lo perdonan

"Mañana llegan los ...": el mensaje enigmático de Javier Rabanal sobre Universitario
Universitario

"Mañana llegan los ...": el mensaje enigmático de Javier Rabanal sobre Universitario

Refuerzo de Alianza Lima apenas llegó al Perú, trabaja con Pablo Guede siendo profesional
Alianza Lima

Refuerzo de Alianza Lima apenas llegó al Perú, trabaja con Pablo Guede siendo profesional

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: fecha de inicio, equipos confirmados y formato de competencia
Voley

Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26: fecha de inicio, equipos confirmados y formato de competencia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo