En Argentina confirman cuál será el futuro de Luis Advíncula tras una inminente salida de Boca Juniors

Durante las últimas horas se han podido conocer diversas versiones respecto al futuro cercano que le esperaría a Luis Advíncula. Con contrato en Boca Juniors hasta diciembre del año 2026, ahora mismo en los medios deportivos argentinos aseguran cuál sería la determinación final del defensor peruano e incluso vienen dando a entender que la elección de un club de Liga 1 está decidido.

Según el comunicador argentino Luis Fregossi, el camino viene estando totalmente servido para que Luis Advíncula quede desvinculado muy pronto de Boca Juniors frente a las decisiones de la directiva en donde muestran novedades en la línea defensiva de la plantilla. Es más, se dice que Alianza Lima sería el próximo equipo del lateral derecho que pronto llegaría al país.

“Empieza a moverse el mercado de salida de Boca Juniors. Me parece que se moverán algunos apellidos para salir y creo que en el lateral derecho ahí habrá modificaciones. Habrá salidas. Lo que en algún momento comentamos en el mundo Boca, la posibilidad que Advíncula deje el club se empieza a hacer más grande. Estoy convencido que, si no sucede nada raro, Luis Advíncula dejará Boca Juniors en los próximos días”; indicó en ‘Mundo Boca Radio‘.

¿Por qué Luis Advíncula volvería a Perú para jugar en Alianza Lima y no en Sporting Cristal?

En principio, es importante recordar que Luis Advíncula tuvo un paso exitoso en Sporting Cristal siendo campeón nacional y reflejando hasta el día de hoy un recuerdo muy importante entre los hinchas celestes. Ahora, los únicos motivos por los que finalmente jugaría en Alianza Lima si regresa al Perú tendrían que ver con una mejor oferta económica y un proyecto deportivo más interesante.

El mismo periodista argentino Luis Fregossi anunció que el arribo del ‘Rayo’ al barrio de Matute está prácticamente cerrado a estas alturas del año 2026. Es más, en la directiva xeneize ya se encuentran muy al pendiente de dicho interés para tomar una decisión al respecto. “Luis Advíncula tiene todo dado para seguir su carrera en Alianza Lima. En Boca están atentos a esta posibilidad”.

La más reciente postura de Alianza Lima sobre repatriar a Luis Advíncula en este 2026

En esta ocasión, fue el entrenador Pablo Guede quien habló sobre el interés de Alianza Lima por fichar a Luis Advíncula para la temporada 2026. Sin ánimos de dar más detalles ni tampoco confirmar que realmente la directiva vendría trabajando en esa posibilidad, el argentino solo atinó a revelar que claramente le encantaría contar con un jugador de esa calidad y categoría.

“¿Plantel cerrado? Acabo de llegar y tengo que terminar de hablar con Franco Navarro. No tengo ni idea. Quiero llegar y hablar con Franco Navarro. ¿A quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”; fue el único comentario de Pablo Guede en su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así que las próximas horas serán claves para conocer realmente cuál será el futuro del ‘Rayo’.

