Delantero peruano la rompe en Noruega y marcó 2 goles: ¿El Haaland blanquirrojo?

Un delantero peruano la viene rompiendo en el fútbol de Noruega y llama la atención pues podría ser el nuevo Haaland.

El fútbol tiene a varios jugadores con doble nacionalidad alrededor del mundo. En este caso hay un peruano que está haciendo goles en el extranjero. No es muy conocido, pero podría ser el próximo Erling Haaland y se está desperciando por allá.

Publicidad

Su nombre es Patrick Askengreny viene jugando en el Kjelsas de la tercera división de Noruega. Si bien no es la máxima división, es alguien que ya está haciendo goles y que podría ser interesante verlo un poco más.

Este fin de semana apareció para marcar dos goles en la victoria por 3-2 ante Rana FK. Con lo cual podría ser considerado en un futuro para la Selección Peruanao para algún equipo peruano de la Liga 1. Tiene 21 años de edad y todavía tiene mucho techo por explorar.

Los goles de Patrick Askengren:

🚨 GOOOL de Patrick Askengren 🇵🇪 | El delantero peruano puso de cabeza el 2-1 a favor del Kjelsas ante el Rana FK en el reinicio de la tercera división de Noruega.



Quinto gol para el atacante esta temporada. ✍🏻 pic.twitter.com/4o0OIwKl5S — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 26, 2026

🚨 DOBLETE de Patrick Askengren 🇳🇴🇵🇪 | El atacante de madre peruana repite la fórmula del primer gol (gol de cabeza) y le da la victoria por 3-2 al Kjelsas 🇳🇴 ante el FK Rana al último minuto.



Seis goles en once partidos en esta temporada de la tercera división noruega. ✨ pic.twitter.com/G70D1d3K6E — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 26, 2026

¿Por qué Patrick Askengren no ha jugado por la Selección Peruana?

En este caso el problema que tuvo para no poder jugar por la Selección Peruana fue básicamente su edad. Si bien lo consideraron, pero al no estar en la edad requerida para un Sub 20, no consiguió tener la chance de ser convocado para representar al Perú.

Ahora, para llegar al equipo mayor lo que va a necesitar es escalar de rango. Jugando en la tercer de Noruega va a ser difícil que lo logre. Mano Menezes está considerando alternativas para el ataque, así que veremos si por ahí este atacante de 21 años puede ser considerado en unos meses.

Datos Claves