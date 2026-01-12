Felipe Chávez rompe récord impresionante en Bayern Múnich: con Paolo Guerrero y Claudio Pizarro de protagonistas

El fútbol peruano celebró un momento trascendental este fin de semana con la primera aparición oficial de Felipe Chávez en la Bundesliga. El joven mediocampista, conocido como el “Pippo”, debutó en la máxima categoría alemana durante la aplastante victoria del Bayern Múnich por 8-1 contra el Wolfsburgo, marcando un hito para la presencia de jugadores nacionales en Europa.

Publicidad

Publicidad

Récords rotos por Felipe Chávez en Bayern Múnich

Con solo 18 años, Chávez se convierte en el tercer peruano en vestir la camiseta del gigante bávaro en partidos oficiales. Siguiendo la huella de los históricos Claudio Pizarro, máximo referente peruano en Alemania, y Paolo Guerrero, quien también comenzó su carrera europea en Múnich.

Felipe Chávez jugando contra Wolfsburgo por la Bundesliga. (Foto: X).

El debut de Chávez es el resultado de un meticuloso proceso de desarrollo. Se unió a las divisiones menores del club en la temporada 2019/20, con apenas 12 años, y su talento lo llevó a ser reconocido como el mejor jugador de su categoría en el campus bávaro en 2022.

Publicidad

Publicidad

Este suceso pone fin a una racha de más de cinco años sin presencia peruana en la Bundesliga. Tuvieron que transcurrir exactamente 2024 días (5 años, 6 meses y 5 días) desde la última aparición, protagonizada por el propio Claudio Pizarro en julio de 2020, justo antes de su retiro.

ver también Orgullo peruano: Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la goleada 8-1 ante Wolfsburgo por Bundesliga

Durante su tiempo en el campo, tras sustituir a Michael Olise, el mediocampista demostró una efectividad del 100% en sus pases. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, ve en Chávez una valiosa opción de recambio con gran visión de juego, ratificando la confianza que ya le había brindado en la pretemporada.

La decisión de Felipe Chávez de representar a la Selección Peruana, a pesar de su ascendencia alemana, genera gran optimismo. Su consolidación en el primer equipo del Bayern Múnich no solo representa un logro personal, sino que vuelve a posicionar a Perú en la élite de las ligas de fútbol más importantes del mundo después de casi seis años de ausencia.

Publicidad

Publicidad

Felipe Chávez conversando en Bayern Múnich con Luis Díaz. (Foto: X).

¿Qué relación tiene Felipe Chávez con Claudio Pizarro?

El futbolista peruano viste el dorsal 14 en la Selección Peruana, el mismo número que inmortalizó Claudio Pizarro como capitán de una generación. Ahora, buscará repetir los éxitos que Pizarro logró en sus dos etapas en el club alemán.

¿Cuánto vale hoy Felipe Chávez en Bayern Múnich?

Desde su debut, el valor del jugador en plataformas como Transfermarkt ha experimentado un notable aumento, consolidándolo como uno de los juveniles más valiosos del equipo. Este crecimiento ha sido constante: de 600 mil euros en septiembre de 2025, su cotización actual se disparó tras su consolidación en el Bayern II y su posterior debut con el primer equipo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVES