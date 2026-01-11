Orgullo peruano: Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la goleada 8-1 ante Wolfsburgo por Bundesliga

El fútbol peruano celebró el día de hoy el debut oficial de Felipe Chávez con camiseta de Bayern Múnich. Luego de dar qué hablar en las divisiones menores y entrenar bajo las órdenes de Vincent Kompany, llegó el momento para el volante peruano y dijo presente en la goleada de los bávaros por 8-1 frente a Wolfsburgo en el marco de la fecha 16 de la Bundesliga.

Fuente: FC Bayern Campus.

Cuando transcurría el minuto 83′ del duelo entre Bayern Múnich vs. Wolfsburgo, se concretó el ingresó el Felipe Chávez en lugar de Michael Olise, quien fue una de las grandes figuras al haber anotado un doblete. El peruano de 18 años tuvo sus primeros instantes con el equipo principal y presenció el último gol de Leon Goretzka con el que selló el 8-1 definitivo en una estrepitosa goleada.

“Se viene el debut de Felipe Chávez, mediocampista que ya ha jugado algún amistoso nacido en Alemania, pero de descendencia peruana. Madre alemana y papá peruano. Va a reemplazar a Olise. Momento histórico para Perú. Desde Pizarro y desde Paolo un jugador de esa nacionalidad no juega en la primera de Bayern Múnich“; comentaron durante la transmisión oficial de ‘ESPN‘.

Los números de Felipe Chávez en su debut y lo que le espera ahora en Bayern Múnich

A pesar de que completó pocos minutos en el tramo final del partido entre Bayern Múnich vs. Wolfsburgo en el marco de la fecha 16 de la Bundesliga, no hay duda alguna de que Felipe Chávez generó tendencia con su sola aparición. Además, completó un total de 10 toques claros con el balón y 9 pases acertados, con lo cual se espera que ahora tenga mayores chances de competencia.

Sabiendo que la tarea no es para nada sencilla ya que Bayern Múnich cuenta con diversas figuras en su plantel y que es el gran candidato para quedarse con el torneo alemán, hoy fue la excusa perfecta para que ver cómo el volante peruano comparte cancha con cracks sudamericanos, tal y como fue el caso del colombiano Luis Díaz al revelarse una fotografía en pleno partido.

Los peruanos que también supieron debutar oficialmente en Bayern Múnich

Así como el día de hoy se dio el debut oficial de Felipe Chávez con la camiseta ’38’ de Bayern Múnich, no olvidemos que Claudio Pizarro hizo lo propio en el año 2011 con el número ’14’ en la espalda. De esta misma manera, Paolo Guerrero lo consiguió en el año 2004 con el ’33’. Ambos cracks del fútbol peruano dejaron su huella en Alemania, ahora se espera que el popular ‘Pippo’ pueda hacer lo propio ya que condiciones y talento tiene para lograrlo.

Tweet placeholder

