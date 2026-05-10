Universitario toma una determinación pensando en el Torneo Clausura 2026. La salida de un futbolista que no está en consideración del equipo.

La directiva de Universitario de Deportes no pierde el tiempo y ya comenzó a reestructurar su plantilla para la segunda mitad de la temporada. El objetivo es claro: optimizar el plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

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El primer nombre en la lista de salidas es el de Paolo Reyna, cuya desvinculación temporal se ha confirmado tras no encontrar el espacio deseado en el once titular. El defensor buscará en el préstamo la continuidad que le fue esquiva en Ate.

Los motivos de su salida del cuadro crema

A pesar de su cartel como uno de los laterales con mayor proyección tras su paso por el FBC Melgar, Reyna no logró adaptarse al esquema, antes de Javier Rabanal y ahora con Jorge Araujo. La competencia en la banda izquierda fue feroz durante el primer semestre del año.

En el sistema táctico 3-5-2, el carril izquierdo tuvo dueños indiscutibles: César Inga y José Carabalí. Este escenario dejó al futbolista con apenas dos partidos jugados, una cifra insuficiente para las pretensiones de ambas partes.

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El futuro de Paolo Reyna en la Liga 1

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la salida del jugador se dará bajo la modalidad de préstamo. Esta decisión técnica busca que el lateral recupere su mejor nivel competitivo en un equipo donde sume los minutos necesarios.

Con esta baja, la “U” libera un cupo y aligera su nómina, permitiendo mayor flexibilidad para posibles incorporaciones en el mercado de pases. La “purga” apenas comienza en un club que solo piensa en el título nacional.

Paolo Reyna llegó para la temporada pasada a Universitario de Deportes. (Foto: X).

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