El apodo de la prensa mexicana a Juan Reynoso tras ser presentado como DT de Necaxa

Juan Reynoso regresó a Necaxa y ahora como director técnico recibió un sobrenombre bastante peculiar. Ya no será tildado de 'Cabezón' en esta nueva experiencia en el fútbol mexicano que tan bien conoce.

Juan Reynoso fue presentado como nuevo entrenador de Necaxa y ya tuvo sus primeras prácticas al mando del equipo mexicano. Sorprendiendo a propios y extraños durante las últimas horas, el estratega nacional volvió a enrumbarse en el balompié con una nueva experiencia en un torneo que conoce muy bien y a raíz de ello es que la prensa le colocó un llamativo y singular sobrenombre.

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Fuente: Club Necaxa.

Recordando el buen paso que tuvo Juan Reynoso al mando de Cruz Azul, equipo con el que salió campeón en la temporada 2021 tras más de 23 años sin conocer de títulos en la institución, ahora resulta que la prensa mexicana describió el arribo del peruano a Necaxa como una especie de salvador. Y es que el equipo electricista no la pasa bien en la Liga MX y necesita levantar imperativamente.

Desde el reconocido diario ‘Marca‘ de México no tuvieron mejor idea que apodar a Juan Reynoso como “El experto en romper maldiciones en Liga MX“. Asimismo, desde ‘Sdp Noticias’ no apodaron al peruano y sí hicieron énfasis en el principal objetivo que tendrá. “Juan Reynoso intentará meter a Necaxa a la Liguilla, tras el mal inicio del equipo con el DT Martín Varini”; publicaron.

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Fuente: Diario Marca México.

Las primeras palabras de Juan Reynoso como DT de Necaxa

Juan Reynoso conversó con los medios mexicanos en la conferencia de presentación que se realizó durante las últimas horas. Además de contar un poco la idea de juego que pretende para el equipo, remarcó la consciencia de regresar a un club que conoce muy bien por su etapa de futbolista. Por otro lado, la idea de superar el mal momento se precisa como una de las máximas prioridades.

“Regresar al club con las condiciones, las comodidades y todo el potencial institucional nos genera una responsabilidad mayor. Ojalá en el corto plazo podamos reflejarlo en un rendimiento y en resultados. No es un momento fácil. Si fuera fácil, no estaríamos llegando en este momento, pero trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo para una mejora inmediata y con resultados”; declaró.

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El primer partido oficial de Juan Reynoso como DT de Necaxa

En el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga MX, Necaxa visitará a San Luis el próximo sábado 19 de septiembre desde las 18:00 (hora peruana). Teniendo en cuenta que el nuevo equipo de Juan Reynoso se encuentra en el puesto 13 y que tan solo ha sumado 8 puntos de 24 posibles, además de no ganar desde hace seis jornadas, el objetivo es empezar a repuntar ya mismo.

DATOS CLAVES

Juan Reynoso fue presentado como nuevo director técnico del Necaxa en México .

fue presentado como nuevo director técnico del en . Diario Marca lo apodó el “Experto en romper maldiciones en Liga MX”.

lo apodó el “Experto en romper maldiciones en Liga MX”. 19 de septiembre a las 18:00 horas debutará oficialmente ante San Luis.