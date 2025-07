La estrella que brilló en Alianza Lima y hoy vive un calvario en Europa

Llegar a Europa para los futbolistas peruanos es una misión bastante complicada. Tienen que atravesar por grandes retos que los dejan en una posición nada sencilla de atravesar. Pero con trabajo algunos logran salir adelante y ganarse un lugar en sus equipos. En este caso una de las que fue estrellas de Alianza Lima la está pasando muy mal en el ‘Viejo Continente’ y su vuelva al Perú parece cuestión de tiempo.

Estamos hablando de Franco Zanelatto, quien decidió pegar la vuelta a Europa tras finalizar su contrato con los ‘aliancistas’. Franco Navarro esperaba contar con él este año para que siga en el club, pero este pensó que era momento de pegar el gran vuelo hacia Europa. Una decisión que en un comienzo parecía ser muy buena, pero que hoy en día fue quizás una de las peores.

Franco Zanelatto contra Marcelo (Foto: Getty).

OFI-Creta fue el cuadro que eligió ir el paraguayo nacionalizado peruano. Un equipo de media tabla en Grecia en busca de ganar experiencia. Pero por lo pronto se la ha pasado viendo los partidos en el banco de suplente o desde la tribuna. En este caso no es por un bajo rendimiento o por no ser tomado en cuenta por el DT. Sino por las constantes lesiones que no dejan de arruinar su carrera profesional.

Franco Zanelatto y sus constantes lesiones

A lo largo del año ha tenido la oportunidad de solo disputar cuatro partidos oficiales, sumando cero goles y asistencias en 82 minutos. Ese es el tiempo que ha estado en un terreno de juego en el 2025. Una cifra bastante baja para un futbolista que parecía sería un referente importante en la cancha para el Perú.

En total se ha perdido siete partidos por una lesión en el aductor, mientras que en solo dos no lo convocaron por prevención. Esto deja en claro que las oportunidades no se le ha dado por estar mucho tiempo fuera de las canchas recuperándose de sus molestias.

Por si fuera poco, se conoció por Cristhian Hinostroza que en el último amistoso que disputó con el OFI Creta otra vez salió lesionado. Sintió molestias en el aductor y lo tuvieron que sacar del terreno de juego. Esto ya se ha vuelto recurrente y termina siendo una preocupación grande para su entrenador que no sabe si podrá contar con él.

Franco Zanelatto lesionado (Foto: X).

Franco Zanelatto lejos de la Selección Peruana

Hay que mencionar que se había convertido en un jugador considerado en la Selección Peruana. Sus habilidades para poder jugar en varias posiciones lo hicieron un futbolista interesante para los entrenadores. Juan Reynoso fue el primero en confiar en él, luego Jorge Fossati le dio oportunidades de vestir la ‘blanquirroja’.

En total fueron seis los partidos que disputó con la ‘Bicolor’ sumando 214 minutos, quedando descartado para representar a Paraguay. Y por ahora por las constantes lesiones ha sido borrado por completo de la nómina nacional, se espera que pronto pueda volver a tener alguna oportunidad de estar en el gramado de juego.

