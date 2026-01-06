Ex Alianza Lima es presentado como nuevo DT de la Selección Peruana: “Experiencia”

Se conoció la llegada de un nuevo entrenador a la Videna para tomar las riendas de la Selección Peruana. Se trata de un experimentado entrenador que tiene un pasado reciente en Alianza Lima y que se ha hecho conocido este anuncio por la misma Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando de Diego Ortiz, quien desde ahora formará parte del equipo Sub 15 de la Selección Peruana. La misma cuenta de la FPF dio este anuncio, con lo cual se comienza una nueva etapa pensando en el fútbol de la ‘Bicolor’. Pues se espera que acá se vaya viendo a los jóvenes prospectos que en algún momento puedan vestir la camiseta del equipo principal.

“Experiencia para nuestras bases. Presentamos al profesor Diego Ortiz Castillo como nuevo Director Técnico de La Bicolor Sub 15”, fue el mensaje que se dio con este inesperado anuncio. Aparte, colocaron una foto del nuevo DT hablando con sus nuevos dirigidos.

Las palabras de Diego Ortiz en su presentación:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Hay que mencionar que Ortiz dirigió al equipo de mayores de Alianza Lima. Esto ocurrió en julio del 2024, cuando se quedaron sin entrenador y lo hizo de manera interina ante la salida de Alejandro Restrepo. En total fueron dos los partidos que consiguió estar en el banco, primero una victoria ante Unión Comercio por 1-0, después fue otro triunfo, pero esta vez ante Comerciantes Unidos por el marcador de 3-1.

¿Cuándo anunciarán al nuevo entrenador de la Selección Peruana?

ver también AC Milan bloqueó la convocatoria de un jugador a la Selección Peruana para torneo internacional

Por otro lado, hay mucha incertidumbre sobre lo que pasa en Videna con la elección del nuevo entrenador. Jean Ferrari no ha dado señales de tener listo al que será el DT que pueda dirigir al cuadro nacional. Por lo que se ven muchas dudas en el panorama nacional al no tener algo claro de lo que se viene para el equipo.

Jean Ferrari tiene definido al nuevo técnico de la Selección Peruana (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

Hace unos días habló Jean y mencionó que ya están definiendo al entrenador y que en los próximos días habría noticias. Así que se espera que la primera semana de enero se pueda conocer algo más seguro sobre el tener a un nuevo DT. Si no se da en ese momento, entonces lo más probable es que busquen a alguien después del Mundial 2026.

Datos Extras