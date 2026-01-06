Cuidado Alianza Lima: vale 5 millones de euros, fue uno de los mejores socios de Messi e Inter Miami lo va fichar

La expectativa por la Noche Blanquiazul 2026 crece cada día, pero también las alertas para el equipo de La Victoria. El Inter Miami llegará a Matute este 24 de enero con sus máximas figuras, incluyendo a un jugador que se ha vuelto indispensable para Lionel Messi. Se trata de Tadeo Allende, el atacante argentino que ha roto todos los récords en la última temporada de la MLS.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima debe estar bien alerta

El valor de mercado de Allende se ha disparado tras un 2025 de ensueño, alcanzando los 5 millones de euros, según las últimas revisiones. Su capacidad para conectar con el astro argentino lo convirtió en la pieza clave para que las “Garzas” levantaran el título de liga. Ahora, el club estadounidense está decidido a ejecutar su compra definitiva para asegurar que sea el socio principal de Messi este año. Según pudo confirmar Bolavip tras la exclusiva de Favian Renkel y Alonso Contreras

Lionel Messi en el Inter Miami CF con el goleador, Tadeo Allende. (Photo by Dustin Satloff/Getty Images)

Durante los recientes MLS Cup Playoffs 2025, Allende demostró por qué es el peligro número uno para cualquier defensa. El exjugador de Godoy Cruz anotó la impresionante cifra de 9 goles en la postemporada, de los cuales 5 llegaron tras asistencias directas de Messi. Esta efectividad lo coloca como una amenaza latente para el arco de Alianza Lima en el próximo amistoso.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami tendría gran refuerzo

La situación contractual del delantero es el tema del momento en el mercado de pases internacional. Aunque su ficha pertenece al Celta de Vigo de España, el Inter Miami ya ha iniciado gestiones formales para cerrar el traspaso. La intención del equipo de David Beckham es sellar el acuerdo antes de viajar a Perú para que Allende llegue como jugador en propiedad.

ver también Ex Alianza Lima es presentado como nuevo DT de la Selección Peruana: “Experiencia”

Para Alianza Lima, este duelo representa una prueba de fuego de cara a la Copa Libertadores 2026. Enfrentar a un delantero que viene de marcar 24 goles en un año calendario obligará a la defensa blanquiazul, liderada por Carlos Zambrano, a mantener una concentración absoluta. El equipo de Pablo Guede no puede permitirse distracciones ante un atacante que no perdona en el área.

Inter Miami buscará cerrar este fichaje

Sin embargo, no todo es sencillo en las oficinas de Florida, ya que River Plate también ha mostrado un fuerte interés por el jugador. El equipo de Marcelo Gallardo busca repatriarlo, lo que ha generado una carrera contra el tiempo para el Inter Miami. Esta incertidumbre sobre su futuro añade un ingrediente extra de tensión a lo que será la presentación oficial del plantel íntimo.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami CF celebrando un tanto de Lionel Messi junto a Tadeo Allende en Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

Pese a los rumores de mercado, la presencia de Allende en la delegación que aterrizará en Lima parece estar garantizada. El jugador ha expresado su deseo de seguir compartiendo cancha con el “10”, y el partido en el Estadio Alejandro Villanueva será el primer gran escenario para demostrar que su racha goleadora sigue vigente en este inicio de 2026.

La hinchada aliancista deberá estar atenta a los movimientos de este delantero que combina potencia física con una técnica depurada. La Noche Blanquiazul no solo será una fiesta por los 125 años del club, sino también un desafío táctico frente al “socio ideal” de Messi. El espectáculo está asegurado, pero el peligro para la portería local es más real que nunca.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES