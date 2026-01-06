Universitario tomó una decisión que desató la furia de sus hinchas y el mercado local volvió a encenderse. El club crema cedió a préstamo al juvenil volante Álvaro Rojas a Cienciano, un movimiento que sorprendió por el destino y por el contexto deportivo que atraviesa la ‘U’.

La reacción del hincha fue inmediata y mayoritariamente negativa. En redes sociales, los comentarios reflejaron desconcierto y molestia: “No entiendo nada. Otra noticia que lamento y me desagrada. Uno quiere siempre apoyar, pero ¿Cómo estar de acuerdo con esto?”, publicó el periodista Tavo Serpa.

El caso genera más ruido porque Álvaro Rojas es considerado uno de los volantes jóvenes con proyección dentro del club. En un momento donde la ‘U’ enfrenta dudas en el mediocampo y posibles salidas sensibles, prestar a un juvenil resulta, para muchos, una decisión difícil de justificar.

Desde el lado dirigencial, la lógica apunta a que el jugador sume minutos y experiencia en la Liga 1, algo que no tenía garantizado en Ate en la temporada 2026. Sin embargo, el problema no es solo el préstamo, sino el destino elegido: Cienciano es un equipo competitivo, con aspiraciones y que suele complicar a Universitario en el Cusco.

Universitario prestó a Álvaro Rojas y los hinchas se enojaron. (Foto: X)

Los números de Álvaro Rojas en el 2025

Álvaro Rojas estuvo a préstamo en Juan Pablo II en la temporada 2025 y registró los siguientes números en la Liga 1: 32 partidos jugados, 4 goles y 2 asistencias. Además, la página Sofascore le dio una puntuación global de 6.71.

Así, Universitario vuelve a quedar en el centro de la polémica por su gestión deportiva. Mientras el hincha pide coherencia y planificación, el club apuesta por decisiones que no terminan de convencer. El préstamo de Álvaro Rojas a Cienciano deja una pregunta abierta y cada vez más incómoda: ¿la ‘U’ está fortaleciendo su proyecto o ayudando a sus rivales a crecer?

Álvaro Rojas cuando firmó contrato con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo Álvaro Rojas tiene contrato con Universitario?

Álvaro Rojas tiene contrato en Universitario hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt. Esto quiere decir que desde junio del 2026 puede negociar con cualquier club su pase.

¿Cuánto vale actualmente Álvaro Rojas?

Álvaro Rojas vale 450 mil euros, según el último reporte de Transfermarkt. A sus 20 años, es el monto más alto que el volante ha alcanzado.

Datos claves

Universitario cedió a préstamo al volante Álvaro Rojas al club Cienciano para el 2026.

El juvenil Álvaro Rojas registró 4 goles y 2 asistencias durante la temporada 2025 jugando con Juan Pablo II en la Liga 1.

Rojas disputó 32 partidos con Juan Pablo II obteniendo una puntuación de 6.71 en Sofascore.

