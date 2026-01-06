Juan Reynoso pondrá a prueba a Javier Rabanal en Universitario antes de la Noche Crema

La pretemporada de los equipos en Perú continúa, con vistas a la vuelta de la Liga 1. Universitario de Deportes afrontar este nuevo año con nuevo entrenador, Javier Rabanal. Antes del inicio de la temporada e incluso antes de la presentación en la Noche Crema, deberá rendir un duro examen ante Juan Reynoso y FBC Melgar.

Javier Rabanal es una gran apuesta en la dirección técnica de Universitario. Así lo definieron tanto el director deportivo Álvaro Barco como el administrador Franco Velazco. Ahora, el entrenador español, de gran paso por Independiente del Valle, deberá demostrar que está a la altura de una institución grande como la ‘U’.

De cara al inicio de la temporada, se vendrán algunos partidos de preparación para el tricampeón peruano. Ya está confirmada la Noche Crema para el próximo 24 de enero en el Estadio Monumental ante Universidad de Chile. Sin embargo, antes deberá afrontar un partido amistoso ante FBC Melgar.

FBC Melgar jugará con Universitario y tendrá dos amistosos más

A falta de anuncio oficial, se conoció que Universitario y FBC Melgar jugarán un partido amistoso el martes 20 de enero en Lima. Este encuentro se jugaría a puertas cerradas, según informó el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa.

El ‘Dominó’ jugará tres partidos amistosos antes del inicio de la temporada de la Liga 1. El duelo ante Universitario será el segundo, ya que antes enfrentará a CD Moquegua en Arequipa, y también a puertas cerradas, el día sábado 17 de enero. Ese será el primer encuentro para los dirigidos por Juan Reynoso.

El tercer partido amistoso será la ‘Tarde Rojinegra’ donde Melgar enfrentará a Macará de Ecuador el domingo 25 de enero en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Si bien hubo conversaciones para jugar con Boca Juniors y River Plate, ambos clubes argentinos rechazaron la propuesta para jugar por problemas de calendario.

Los amistosos de Melgar antes del inicio de la Liga 1 (X @danielfrh11).

Javier Rabanal tendrá su prueba ante el duro Melgar de Juan Reynoso

La primera gran prueba que tendrá Javier Rabanal como entrenador de Universitario será ante un viejo conocido para la institución ‘crema’ como Juan Reynoso. De hecho, el ‘Cabezón’ supo ser entrenador de la ‘U’ y campeón del Descentralizado 2009.

Rabanal tendrá tiempo para trabajar con su plantel de cara al 20 de enero para el partido amistoso a puertas cerradas ante Melgar, un equipo que se ha reforzado fuerte durante este mercado. Entre los nombres que han llegado destacan Jeriel De Santis, Pablo Erustes, Franco Zanelatto y los mexicanos Javier Salas y Jesús Alcántar.

Datos claves