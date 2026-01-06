Sporting Cristal luego de saber que puede contratar 7 extranjeros tomó esta decisión inesperada

La expectativa en el Rímac era alta tras confirmarse que el reglamento de la Liga 1 2026 permitiría el registro de hasta siete jugadores extranjeros por equipo. Sin embargo, la directiva de Sporting Cristal ha decidido romper con la tendencia del mercado local y tomar un camino enfocado en la austeridad y la confianza en su actual estructura.

Publicidad

Publicidad

Sporting Cristal decide sobre su plantel

Julio César Uribe, en su rol de Director General de Fútbol, fue el encargado de comunicar la postura oficial que ha sorprendido a los hinchas. Según el “Diamante”, el plantel se considera cerrado, lo que significa que no habrá nuevas incorporaciones de fuera del país, a pesar de tener cupos disponibles para potenciar el equipo.

Julio César Uribe, ídolo de Sporting Cristal. (Foto: X).

Esta determinación implica que el club rimense no utilizará la plaza de extranjero adicional que permite la normativa vigente. La prioridad de la institución es consolidar el grupo humano que ya trabaja en La Florida bajo las órdenes de Paulo Autuori, priorizando la cohesión táctica sobre los nombres mediáticos.

Publicidad

Publicidad

Renovación y llegadas en Sporting Cristal

Dentro de este panorama, una de las grandes novedades es la ratificación de Diego Otoya en el primer equipo. El joven atacante, que estuvo bajo la lupa durante el mercado, seguirá en el club para pelear un puesto y ser una de las cartas de recambio en la ofensiva celeste durante la temporada.

ver también Julio César Uribe explicó la situación de Luis Advíncula en plena conferencia de prensa

Por otro lado, la defensa recibirá un refuerzo de la casa con el retorno de Leonardo Díaz. El zaguero nacional interrumpió su préstamo en el fútbol de Portugal por pedido directo de Autuori, quien considera que su perfil es necesario para darle solidez y salida limpia a la retaguardia del equipo.

¿Qué pasará ahora con Catriel Cabellos?

En cuanto a la situación de Catriel Cabellos, el club aún se encuentra en una etapa de definición técnica y administrativa. Se está evaluando si el talentoso volante permanecerá en el plantel principal para toda la campaña o si se optará por un préstamo que le asegure una mayor continuidad de juego.

Publicidad

Publicidad

Julio César Uribe con los refuerzos de Sporting Cristal. (Foto: X).

Julio César Uribe fue enfático al señalar que Cabellos es un jugador importante para el proyecto deportivo de Sporting Cristal. Su capacidad para cumplir distintas funciones en el mediocampo es un activo que el “Diamante” valora positivamente, lo que genera dudas sobre la conveniencia de dejarlo salir.

Con estas decisiones, Sporting Cristal inicia el 2026 apostando por el sentido de pertenencia y el conocimiento previo del sistema de juego. Los hinchas ahora esperan que esta apuesta por la continuidad, liderada por Uribe y Autuori, rinda frutos tanto en el torneo local como en la competencia internacional.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES