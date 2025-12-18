El inesperado final del paso de Franco Zanelatto por Europa ha sacudido el panorama deportivo. El atacante de 25 años ha rescindido su contrato con el OFI Creta de la Superliga de Grecia, el cual originalmente finalizaba en junio de 2026. Este cierre prematuro de su etapa en el ‘viejo continente’ ha generado sorpresa, considerando las altas expectativas con las que inició su aventura en febrero de este año.

Franco Zanelatto regresa al fútbol peruano

La principal razón de su salida fue la persistente falta de continuidad en el campo, producto de problemas físicos recurrentes. Desde su llegada al fútbol griego, el extremo solo pudo disputar 114 minutos distribuidos en 7 partidos oficiales. Las constantes lesiones le impidieron alcanzar el ritmo competitivo necesario para afianzarse en una liga europea, frenando su progresión profesional.

Franco Zanelatto cuando estaba en Grecia. (Foto: X).

A pesar de este revés en el extranjero, su valor en el mercado peruano se mantiene alto, especialmente al ser un jugador habitual en las convocatorias de la selección nacional y no ocupar plaza de extranjero tras su nacionalización. Su disponibilidad como jugador libre lo convierte en una atractiva oportunidad para los clubes de la Liga 1.

Hinchas piden por Franco Zanelatto

De hecho, la afición de los dos grandes del fútbol peruano, Alianza Lima y Universitario de Deportes, ya han iniciado una contienda virtual por su fichaje. Los hinchas blanquiazules apelan a su pasado exitoso en La Victoria, mientras que los cremas lo ven como un refuerzo clave, ideal para potenciar al equipo de cara a su centenario, gracias al conocimiento directo de su talento en la Liga 1.

No obstante, el equipo que logre ficharlo deberá enfocarse en un plan de recuperación integral. El historial médico reciente de Zanelatto sugiere la necesidad de un reacondicionamiento físico antes de volver a la alta competencia. El reto será asegurar que su explosividad y velocidad, sus mayores cualidades, no se vean afectadas por la reaparición de molestias musculares.

Franco Zanelatto podría jugar la Liga 1

Con el mercado de pases activo, el futuro de Franco Zanelatto apunta a un inminente retorno al fútbol peruano. En las próximas semanas se definirá si regresa al club que lo proyectó internacionalmente o si opta por un cambio de aires con el eterno rival. A sus 25 años, el atacante busca la estabilidad que le permita recuperar su mejor forma y mantenerse en la órbita de la selección.

DATOS CLAVE