Jugó en Alianza Lima y en la Selección Peruana, pero ahora vive un calvario: hace 2 meses no juega

El fútbol muchas veces es un deporte de momentos y hay un jugador que lo sabe muy bien. Tenía todo para seguir jugando en un gran nivel, pero tomó una decisión que terminó perjudicando su carrera. Tuvo un gran paso por Alianza Lima, también por la Selección Peruana, pero hoy no la está pasando para nada bien con su equipo en Europa.

Estamos hablando de Franco Zanelatto, jugador que se nacionalizó peruano y que llegó al equipo patrio con Juan Reynoso. Pero ahora su carrera ha ido cuesta arriba desde que llegó a Europa. Juega en el Ofi Creta de Grecia, donde llegó tras no renovar con los ‘Blanquiazules’. En este club no ha tenido suerte y no por ser malo, sino más bien por las constantes lesiones que ha ido sufriendo en el tiempo.

Desde que estaba en la Liga 1 sufría mucho para mantenerse jugando por las lesiones. Algo que en Europa continuó con mucha mala suerte para él, tanto así que ya han pasado 2 meses desde su último partido. Aunque lo único bueno es que ya volvió a ser considerado en su club, en donde este fin de semana estuvo en el banco de suplentes.

Lastimosamente para él y su club, no tuvo minutos en el juego que terminó en una dolorosa derrota por 1-3 ante el Atromitos. Esto por la Super League Greece en donde por el momento son de los equipos colores, si bien recién ha iniciado. En 7 partidos disputados, lo máximo a lo que han llegado es a sumar 6 unidades hasta ahora y están en la posición 12 de 14.

Derrota del Ofi Creta en Grecia (Foto: Ofi Creta).

Franco Zanelatto va volviendo de a pocos

En esta temporada 2025-26 su equipo ha llegado a disputar un total de 10 encuentros. De los cuales solo ha podido disputar 1, fue ante el Panserraikos, club al que lograron derrotar por 1-0 en condición de visitante. En ese juego el peruano tuvo su debut en esta campaña, pero solo fue 1 minuto el que pudo estar en el campo.

Desde ahí no ha vuelto ha tenido opciones de jugar, incluso en los demás juegos ha estado fuera de las convocatorias por su condición física. Este duelo ante el Atromitos FC es su vuelta y se espera que ahora sí pueda mantenerse en actividad, solo es cuestión que pueda seguir entrenando duro para que las lesiones no vuelvan a complicarlo.

