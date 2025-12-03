Mientras Erick Noriega está lesionado, Gremio piensa en exDT de Cristiano Ronaldo para reemplazar a Mano Menezes

La actualidad de Gremio no es la mejor de todas y este año han tenido demasiados altibajos. Por esa razón la directiva está viendo que es lo que hará para la próxima campaña. Pues no tienen nada claro la permanencia de Mano Menezes en el equipo. Así que están viendo a quien podrían traer en su reemplazo.
Según Planeta do Futebol, el club está analizando que es lo que hará con el entrenador actual: “La nueva dirección aún no ha decidido si mantiene a Mano Menezes o contrata a un técnico extranjero con “material””, fue como comenzando anunciando que es lo que podría pasar para la próxima temporada.
En su reemplazo podría entrar Luís Castro, quien hasta el año pasado fue el entrenador del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Es uno de los hombres que están observando debido a que se encuentra como agente libre.
“En este segundo escenario, el nombre preferido es Luís Castro, ex del Botafogo y actualmente agente libre. Ya se ha contactado inicialmente y el técnico portugués ha mostrado disposición a negociar. También se están considerando otros entrenadores extranjeros”, expresaron en el mencionado medio.
Por último, aseguraron que todavía no hay una decisión clara sobre que es lo que harán con el puesto de entrenador. Seguramente al final del campeonato analizarán en que puesto quede el equipo para poder decidir que es lo que pasará. Pues en estos momentos todavía no ha terminado el campeonato y podrían perder el puesto a la Copa Sudamericana si es otros equipos logran sumar en las últimas fechas.
¿Qué pasará con Erick Noriega si hacen cambio de entrenador?
En este caso, Erick Noriega podría ser uno de los grandes perjudicados si es que se decide hacer un cambio en el mando. Esto debido a que se encuentra lesionado y el nuevo estratega que llegue podría llegar a verlo como un jugador con el que no cuente, así que no lo tenga en sus planes.
Su recuperación va a depender mucho de su mismo cuerpo, pero se estima que podría volver a las canchas entre 3 a 5 meses. Esto lo deja en una situación compleja, ya que estaría retornando a las canchas con el torneo iniciado, incluso podría llegar a perder el puesto y terminar comiendo banco para la siguiente campaña.
Habrá que esperar para conocer que es lo que pasará, tanto en el banquillo, como en su recuperación. Acá el tiempo será el que termine de definir todo, así que habrá que esperar un poco para conocer la decisión final.
