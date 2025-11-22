Erick Noriega causa suma preocupación en Gremio de Porto Alegre y en Perú. Es que en el segundo tiempo del partido ante Botafogo por el Brasileirao, el ‘Samurái’ sufrió una dura lesión de rodilla que lo dejó fuera. Si bien no hay precisiones sobre el grado de la dolencia, se retiró del Estadio Olímpico Nilton Santos en muletas.

La lesión se produjo al minuto 25 del segundo tiempo cuando Erick Noriega fue a disputar un balón en el aire con Arthur Cabral. El atacante de Botafogo se le puso encima al defensor peruano, quien no cayó bien y se pudo ver cómo la rodilla izquierda se lleva todo el peso de la carga.

El ‘Samurái’ quedó muy sentido y prácticamente inmóvil lo que causó una rápida preocupación de sus compañeros, quienes pidieron rápidamente el cambio. Si bien notaron la gravedad de la lesión, también lo hicieron por la necesidad de no perder tiempo debido al resultado en contra (perdían 2-1 en ese momento).

Erick Noriega salió en muletas del estadio

Tras ser atendido en el campo, Erick Noriega tuvo que salir ayudado por los servicios médicos y la situación demostró que se trata de una grave lesión, que puede dejarlo mucho tiempo fuera de las canchas. Esto terminó de confirmarse a la salida del Estadio Olímpico Nilton Santos.

Es que a la salida del recinto, se pudieron ver imágenes del ‘Samurái’ en redes sociales con muletas y una bota ortopédica debido a la dolencia. Por lo tanto, el panorama no es el mejor para el jugador, justo cuando se adueñó del puesto de defensor central en Gremio.

Por supuesto, para la Selección Peruana también es una muy mala noticia. Noriega había vuelto de la fecha FIFA de noviembre con ‘La Bicolor’ donde tuvo minutos en los amistosos ante Rusia y Chile. Ante Botafogo, fue titular cuando tuvo sólo un entrenamiento tras su regreso de Rusia.

Erick Noriega se lesiona en momento clave de la temporada de Gremio

Para Gremio, además de la lesión del futbolista peruano, la visita a Botafogo fue un grave dolor de cabeza. Perdió 3-2 y, con ese resultado, lo pueden superar en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones. Dicha ubicación es la última que da una plaza clasificatoria a la Copa Sudamericana 2026.

Por lo pronto, todo hace creer que Erick Noriega se perderá lo que queda del 2025 debido a esta lesión. Para Gremio es una baja sensible, ya que se había consolidado en la zaga central, lo que le permitió al equipo sumar puntos importantes en el Brasileirao. Ahora, no lo tendrá para las últimas tres jornadas finales.

