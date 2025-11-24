Le dice adiós a todo: Se conoció la gravedad de la lesión de Erick Noriega

El pasado fin de semana Erick Noriega sufrió una lesión importante en el choque frente a Botafogo. Después de hacer los exámenes pertinentes, el club dio a conocer la gravedad de esta lesión. Lamentablemente para las aspiraciones del peruano, se perderá todo lo que queda de la temporada y no podrá jugar más hasta el próximo año.

Lastimosamente el sábado el mediocampista nacional tuvo un movimiento fuerte a la hora de saltar, lo que produjo una mala caída. Esto hizo que inmediatamente pidiera la asistencia médica y tenga que abandonar el terreno de juego entre lágrimas por el dolor. Luego se le vio saliendo con muletas y la pierna inmovilizada, dejando una mala sensación que al final se confirmó con la gravedad de su lesión.

“El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio informa que Noriega pasó por exámenes después del último enfrentamiento por el Campeonato Brasileiro, descartando fractura ósea, pero constatando una ruptura completa del tibioperoneo anteroinferior y ruptura parcial del talofibular anterior del tobillo izquierdo“, fue lo que publicó el club sobre la lesión del Noriega.

Así fue la lesión de Erick Noriega:

¿Cuánto tiempo estará fuera Erick Noriega?

Esta lesión según lo que se conoce, será tratada de inmediato, por lo que ya el jugador comenzó con su trabajo de recuperación. Así lo dio a conocer el club: “Inició su tratamiento con fisioterapia para su recuperación”. Por lo que se espera que en poco tiempo pueda retornar a las canchas.

Según lo que se conoce por medios brasileños, en este caso Soccer News Gremio, el jugador podría tener un tiempo de recuperación de 3 a 6 meses. Así que según como pueda reaccionar a los trabajos de recuperación, podría estar listo antes del inicio del Brasileirao o con el torneo iniciado. Habrá que esperar para conocer como avanza su tratamiento.

Tiempo de recuperación de Erick Noriega (Foto: X).

¿Cómo le ha ido a Erick Noriega en Gremio?

Mano Menezes confió en el peruano desde el inicio, siendo titular al poco tiempo de haber llegado. También es importante precisar que el ‘Samurai’ supo aprovechar sus oportunidades, lo que le permitió ser considerado para poder pelear en un torneo de alto nivel como es el Brasilero.

En el poco tiempo en el que ha llegado ha conseguido la suma de 14 partidos, no ha hecho goles ni asistencias, pero sumó 1186 minutos. Que no es para nada despreciable teniendo en cuenta que era nuevo en el plantel.

Datos Claves

