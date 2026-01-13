Deportivo Cali tomó una decisión contundente con Pedro Gallese y la hizo oficial de cara a la nueva temporada de la Liga de Colombia. El club confirmó que el arquero peruano usará el dorsal número 1, un gesto cargado de simbolismo que marca jerarquía, liderazgo y confianza absoluta en el guardián de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

El número no es un detalle menor. En el fútbol sudamericano, el ‘1’ es sinónimo de titularidad indiscutida, y Deportivo Cali deja en claro que Gallese será su principal referencia bajo los tres palos. La decisión refuerza el rol protagónico que tendrá el portero desde el arranque del campeonato.

Para Pedro Gallese, este respaldo institucional llega en un momento clave. El arquero llega con experiencia internacional, partidos de alto nivel y la presión natural de defender a uno de los clubes históricos del fútbol colombiano.

Desde el entorno del club, la elección del dorsal responde a su trayectoria y a lo que puede aportar dentro y fuera de la cancha. Gallese no solo será el arquero titular, sino también una voz de mando en el vestuario, algo que Deportivo Cali considera fundamental para su proyecto deportivo.

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese en Deportivo Cali. (Foto: Deportivo Cali)

¿Qué dorsal usará Pedro Gallese en Deportivo Cali?

Si bien Deportivo Cali recién fichó al portero Pedro Gallese, el guardameta usará el dorsal #1 de manera oficial. Así pues, el arquero peruano tendrá toda la responsabilidad de ser titular y defender el arco del cuadro caleño.

ver también El efecto Luis Advíncula, Alianza Lima anunció un nuevo fichaje sorpresa y nadie lo veía venir

Así, con el número 1 en la espalda, Pedro Gallese inicia una nueva etapa en Colombia con un mensaje claro: es el dueño del arco. Deportivo Cali apuesta fuerte y el arquero peruano asume el reto de responder con seguridad, liderazgo y rendimiento en una liga cada vez más competitiva.

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese usará de manera oficial el dorsal #1 en Deportivo Cali. (Foto: Deportivo Cali)

¿Cuánto vale Pedro Gallese?

Pedro Gallese vale actualmente 400 mil euros, a sus 35 años, según información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Pedro Gallese tiene contrato con Deportivo Cali?

Pedro Gallese firmó contrato con Deportivo Cali hasta diciembre del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Pedro Gallese usará oficialmente el dorsal número 1 en el Deportivo Cali.

Deportivo Cali confirmó al arquero peruano como titular para la Liga de Colombia.

El guardameta asume el rol de dueño del arco para la nueva temporada.

Publicidad