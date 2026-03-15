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¡Golazo del ‘Vikingo’! Oliver Sonne se lució con una espectacular palomita en triunfo del Sparta Praga

El lateral peruano brilla en Europa y puso el 2-1 parcial para su equipo con una definición espectacular en la liga checa.

Por Nicole Cueva

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Oliver Sonne anotó gol en triunfo de Sparta Praga.
© CapturaOliver Sonne anotó gol en triunfo de Sparta Praga.

Oliver Sonne vuelve a ser protagonista en Europa. El lateral peruano-danés marcó un gran gol de palomita en el duelo entre Sparta Praga y Slovacko por la liga checa, anotando el 2-1 parcial para su equipo.

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Así fue el gol de Oliver Sonne

A los 41 minutos del primer tiempo, cuando el conjunto ‘Rudí’ empataba 1-1, Pavel Kadeřábek apareció por la banda izquierda y lanzó un centro preciso al corazón del área rival.

En ese momento apareció la gran lectura de juego del ‘Vikingo’, algo que ya había mostrado en clubes como el Silkeborg y el Burnley. Sonne se proyectó al área y conectó el balón de gran manera para superar al arquero rival.

Con este gol, el futbolista confirma su buen momento en la liga checa. Desde su llegada, viene ganándose un lugar en el once titular, mostrando un rendimiento distinto al que tuvo en su etapa en Inglaterra. Sin duda, esto lo motiva de cara a la Selección Peruana.

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Oliver Sonne y Joao Grimaldo fueron titulares

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Cabe mencionar que, tanto Oliver Sonne como Joao Grimaldo fueron titulares en el encuentro frente a Slovacko. El exjugador de Sporting Cristal estuvo en el campo hasta el minuto 73, cuando fue sustituido para dar ingreso a Jan Kuchta, luego de cumplir una destacada participación durante gran parte del partido.

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DATOS CLAVES

  • Oliver Sonne anotó un gol de palomita al minuto 41 en el triunfo parcial de Sparta Praga.
  • El lateral peruano-danés y Joao Grimaldo iniciaron como titulares en el duelo frente a Slovacko.
  • Grimaldo fue sustituido al minuto 73 por Jan Kuchta tras cumplir una destacada participación.
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Nicole Cueva
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