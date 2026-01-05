Es tendencia:
Pedro Gallese reveló que no se fue bien de Orlando City SC: “Me decepcionaron algunas personas”

Llegó a Deportivo Cali tras una salida decepcionante de Orlando City. Reveló que quiso bajarse el sueldo y hasta había arreglado su continuidad.

Por Hugo Avalos

Pedro Gallese, durante su paso por Orlando City SC.
© Getty ImagesPedro Gallese, durante su paso por Orlando City SC.

Pedro Gallese ya se entrena con Deportivo Cali de cara a un 2026 en donde buscará ser protagonista en la Liga DiMayor de Colombia. Aunque, todavía le duele su salida de Orlando City SC, club en el que atajó por seis años. En una entrevista con RPP, reveló que, si bien había llegado a un acuerdo para su continuidad, quedó decepcionado por su adiós.

El arquero de la Selección Peruana terminó su contrato con Orlando City, pero no fue renovado. Desde la MLS tampoco tuvo ofrecimientos que lo convencieran de continuar en dicha liga. Así, terminó por optar por el proyecto de Deportivo Cali, aunque las heridas todavía están abiertas en Gallese y en el club de la Florida.

Según reveló, el ‘Pulpo’ se habló con Orlando para continuar el vínculo por más tiempo. Sin embargo, al final, terminaron por bajarlo. “En Orlando estaba contento. Se habló de una reducción de sueldo, lo acepté. Tenía un nombre. Se habló con el gerente, el técnico, se habló de renovar, pero no se dio“, dijo en el programa Fútbol como cancha.

Al final, Gallese quedó tan decepcionado, que no dudó en mandar al frente a ciertas personas del club. “En Orlando me decepcionaron algunas personas. Me dijeron que me querían, pero al final decidieron otra cosa“, expresó. Evidentemente, tanto desde la dirigencia como, posiblemente, desde el cuerpo técnico quedó cierto resquemor.

Pedro Gallese contó que lo buscaron de Argentina y dio el motivo por el que eligió Deportivo Cali

Durante la charla, el arquero titular de ‘La Bicolor’ dijo sentirse “cómodo” tras su llegada al Deportivo Cali. Confesó que fue el primer club que lo contactó, más no bien el único. Tuvo oportunidad de escuchar ofrecimientos del fútbol de Argentina, pero explicó qué lo hizo elegir al conjunto ‘azucarero’.

Mientras Pedro Gallese está sin club, Orlando City elige a un arquero de selección como reemplazo

Un par de equipos argentinos se comunicaron con mi representante. Al final, decidí por Cali. Me pareció un proyecto serio y quieren pelear por títulos internacionales“, sintetizó. Y agregó: “Apenas terminé contrato con Orlando City, fue el primer equipo que mostró interés. Es un club con historia”.

¿Perú? Hubo clubes que preguntaron por su situación, pero eligió continuar en el extranjero. Esto se explica en una decisión relacionada con la Selección Peruana, pero también en la parte deportiva y en lo individual.

Todavía no era el momento de regresar a Perú. Los clubes que preguntaron por mí han tenido mejorías. Pero quiero jugar un par de años más en el extranjero, me quedan cinco a siete años para pelear”, explicó. Y añadió: “Estuve hablando con la gente de la Federación y me sugirieron que siga en el extranjero“.

Datos claves

  • Pedro Gallese entrena con Deportivo Cali para la liga colombiana de 2026.
  • Seis años fue el tiempo que el arquero permaneció en Orlando City SC.
  • Equipos de Argentina contactaron al portero antes de su llegada al Deportivo Cali.
hugo avalos
Hugo Avalos
