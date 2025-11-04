El mediocampista peruano Piero Quispe, actual figura de Sydney FC, abrió su corazón en una reciente entrevista, revelando detalles personales y profesionales que conmovieron a la afición. El exjugador de Universitario de Deportes participó en el programa Hablemos de MAX, donde el tema central, más allá de su adaptación al fútbol internacional. Giró en torno al profundo vínculo emocional que aún mantiene con el club de sus amores y los grandes sacrificios que ha debido enfrentar por su carrera en el extranjero.

Piero Quispe casi vuelve a Universitario

Uno de los momentos más reveladores de la conversación fue cuando Quispe abordó los persistentes rumores sobre un posible retorno a la institución ‘crema’. El volante no dudó en confirmar que la posibilidad existió de manera concreta. “Había la posibilidad de volver a la U a mitad de año”, confesó Quispe, validando las especulaciones que mantuvieron en vilo a los seguidores de la ‘U’ durante el último mercado de pases.

Piero Quispe jugando en Universitario en Sao Paulo, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

A pesar de la tentadora opción de vestir nuevamente la camiseta de Universitario, club que le abrió las puertas al profesionalismo, Quispe enfatizó su compromiso con su actual proyecto en Australia. Su conexión con el equipo peruano, no obstante, quedó evidenciada en una frase que caló hondo en la hinchada: “Se me eriza la piel al hablar de la U, es el club que me dio todo y me alegra que haya logrado el tricampeonato”. Esta declaración selló su amor por la camiseta, aunque reafirmó su camino.

Piero Quispe está enfocado en el extranjero

La decisión de no regresar, pese al fuerte sentimiento, responde a un claro objetivo de crecimiento profesional. Quispe fue enfático al señalar sus aspiraciones internacionales, indicando que, por ahora, su mirada está puesta en el futuro fuera del país. “Pero ahora quiero estar en el extranjero mucho tiempo”, sentenció el jugador, dejando claro que su meta es establecerse y triunfar en ligas más competitivas antes de contemplar un eventual regreso.

Más allá de lo futbolístico, el jugador también se refirió al costo personal de su decisión. El tema “fuerte y personal” abordado en la entrevista estuvo relacionado con la separación de sus seres queridos, un duro sacrificio que conlleva la vida de un profesional de élite. Quispe mencionó extrañar profundamente a su familia y, en especial, a su mascota, reconociendo que la distancia es la parte más difícil de perseguir su sueño.

El hincha de Universitario lo valora

Finalmente, el ‘Enano’ tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento para los seguidores de Universitario de Deportes, quienes le han manifestado su apoyo incondicional desde su debut hasta su partida. “El hincha de la U me ha dado mucha alegría y confianza. Estoy agradecido con la hinchada. Grande hay uno solo”, concluyó Quispe, reafirmando su pertenencia a la institución y dejando una puerta abierta para un futuro reencuentro, aunque por ahora, su carrera lo mantenga lejos de casa.

