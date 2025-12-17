Luego de mucha espera se ha conocido que Pedro Gallese seguirá su carrera en el extranjero. Después de despedirse del Orlando City de la MLS, el popular ‘Pulpo’ llegó a un principio de acuerdo para poder vestir los colores de Deportivo Cali. Esta será la primera experiencia que va a tener en el fútbol de Colombia, en donde jugará por los próximos dos años.

Publicidad

Publicidad

El mismo club dio a conocer que llegó a un acuerdo con Pedro Gallese: “Deportivo Cali llegó a un principio de acuerdo con el arquero peruano Pedro Gallese para su vinculación a nuestra institución“, fue lo que publicó el cuadro de Cali en sus redes sociales.

Comunicado del Deportivo Cali (Foto: Deportivo Cali).

Esto no quiere decir que ya es nuevo jugador del conjunto de Cali, sino más bien comenzarán con el trabajo burocrático para que esto se pueda dar. Todavía falta que pase los exámenes médicos y también que pase algunos procedimientos administrativos. De darse todo ok, el portero de la Selección Peruana estará disputando el torneo colombiano por los próximos dos años según pudo dar a conocer el periodista Pipe Sierra.

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese jugaría en Deportivo Cali (Foto: X Pipe Sierra).

De esta forma, se terminan los rumores de una posible llegada de Pedro Gallese al fútbol peruano. En su momento se dijo que podría llegar a Universitario de Deportes, por otro a Alianza Lima. Pero siempre se supo que buscó mantenerse afuera y es lo que por el momento estaría pasando para el próximo año 2026.

Pedro Gallese busca seguir haciendo historia

ver también Dejó el Perú para jugar en Argentina, pero ni comenzó la temporada y ya rescindió contrato

Pedro Gallese sabe que ha hecho una gran temporada en los Estados Unidos, por esa razón está consiente que tiene mucho que dar al fútbol. Por tal motivo, considera que llegar a la Liga 1 para él sería un retroceso enorme. Así que elegir a Colombia por sobre el Perú es algo bastante claro, quiere seguir haciendo historia con el cuadro patrio.

Publicidad

Publicidad

Mantenerse afuera hará que tenga mayor competencia y pueda así liderar el nuevo proyecto de la Selección Peruana con miras al Mundial 2030. Siendo un portero de muy gran nivel y que en estos momentos con 35 años de edad, todavía tiene mucho que dar como profesional y se espera que pueda cumplir con creces en el fútbol cafetero.

Datos Claves