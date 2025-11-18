Piero Quispe elogiado por los hinchas contra Chile: “En unos pocos minutos dominó a Perú”

La derrota de Perú por 1-2 ante Chile en el reciente amistoso en Sochi, Rusia, dejó un sabor agridulce, especialmente porque la selección incaica jugó con superioridad numérica durante más de una hora. A pesar del resultado negativo y las falencias evidentes en la creación de juego, el punto más alto y la principal conclusión positiva para la afición fue la actuación de Piero Quispe.

Publicidad

Publicidad

El buen ingreso de Piero Quispe con Perú

La primera hora del encuentro expuso las carencias habituales de Perú, particularmente en la zona de gestación. El mediocampo se mostró ineficaz en la transición defensa-ataque, careciendo de ideas y verticalidad, e incluso cediendo la iniciativa tras la expulsión de Iván Román en ‘La Roja’.

Piero Quispe destacado en la Selección Peruana. (Foto: X).

La entrada de Piero Quispe en el minuto 62, en sustitución de Jhonny Vidales, se percibió como un cambio radical en la ofensiva. El joven volante, de 24 años y exjugador de Pumas UNAM, actualmente en el Sydney FC, demostró ser el motor que el equipo necesitaba. La opinión generalizada de aficionados y expertos es que en poco tiempo logró eclipsar a los volantes titulares.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe elogiado por los hinchas

Quispe destacó por su rapidez mental para encontrar espacios y ejecutar pases decisivos. Comentarios en redes sociales indicaron que “en 20 minutos Piero Quispe puso más pelotas de gol que cualquier volante ofensivo de la selección en mucho tiempo”. Su principal virtud fue la capacidad para inyectar frescura y dominio en un momento de crisis.

ver también Fallaron Inga y Concha: Chile se lo dio vuelta a Perú para el 2-1 en el amistoso en Sochi

Sus movimientos constantes le permitieron ser una opción de descarga y, crucialmente, recibió balones entre líneas, una zona que el mediocampo inicial no pudo explotar. Con el balón en sus pies, su conducción hacia el área y su habilidad para “filtrar pases al espacio sin dudarlo” proporcionaron la agresividad ofensiva ausente.

Publicidad

Publicidad

Piero Quispe despertó comentarios buenos

El consenso es claro: por su perfil y rendimiento, Quispe debería ser considerado seriamente para la titularidad en futuros compromisos. La hinchada lo ve como el “mejor conductor de juego” que tiene la selección actualmente, argumentando que su breve pero contundente desempeño puso en evidencia la falta de creatividad del once inicial, concluyendo que en un equipo con un mediocampo sin ideas, la habilidad de Quispe es indispensable.

A pesar de la derrota estratégica y anímica ante Chile, la figura de Piero Quispe se alza como el principal foco de esperanza. Su calidad individual, a pesar de la inestabilidad a nivel de clubes, se mantuvo intacta, y la presión sobre el próximo entrenador para consolidarlo como el volante creativo titular será uno de los temas centrales del debate futbolístico peruano en las próximas semanas.

DATOS CLAVES

Piero Quispe ingresó en el minuto 62 en reemplazo de Jhonny Vidales, mejorando la ofensiva peruana.

El volante, de 24 años, es exjugador de Pumas UNAM y actualmente milita en el Sydney FC.

La afición y expertos elogiaron a Quispe por su rapidez mental y capacidad para filtrar pases decisivos.

Publicidad