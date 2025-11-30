Piero Quispe perdió Clásico de Sydney y destacan a otro jugador peruano que pide su oportunidad en ‘La Bicolor’

El último clásico de Sydney por la A-League dejó más que una derrota para Piero Quispe. Aunque el Sydney FC cayó 1-0 ante Western Sydney Wanderers, quien se robó la atención de los peruanos fue Aydan Hammond, futbolista con ascendencia nacional que volvió a manifestar su deseo de vestir la camiseta de la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

La situación fue destacada por el periodista deportivo Gian Franco Zelaya, quien dio a conocer en sus redes sociales que Hammond celebró la victoria de su equipo con una bandera del Perú.

Aydan Hammond celebró con bandera peruana y su club lo elogió

Al término del encuentro, Aydan Hammond salió al campo portando una bandera peruana, gesto que muchos interpretaron como un guiño a la ‘bicolor’. El Western Sydney Wanderers hizo énfasis a esto destacando que fue el mejor jugador peruano en la cancha.

“El mejor peruano en la cancha de anoche”, fue el mensaje que dejó el club australiano en sus redes sociales junto a una imagen del futbolista eludiendo a dos rivales del cuadro rival.

Publicidad

Publicidad

Publicación del Western Sydney Wanderers en redes sociales (Captura).

Este reconocimiento toma más fuerza si se considera que al frente estaban dos jugadores con vínculo directo con el combinado nacional: Piero Quispe, recientemente fichado por Sydney FC, y Nickolas Alfaro.

ver también Piero Quispe hace magia en Australia: Jugada brillante termina en golazo del Sydney FC

Hammond, entre Australia y Perú

Hammond, de ascendencia peruana, fue convocado anteriormente a la Selección Sub-23 de Australia. Sin embargo, Zelaya señaló que actualmente su intención sería representar a Perú, algo que podría abrirle una ventana en futuras convocatorias.

Publicidad

Publicidad

El futbolista viene sumando minutos en la A-League y su reciente actuación en un partido de alta rivalidad podría colocarlo en el radar de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), especialmente considerando la búsqueda de nuevas alternativas para el proceso eliminatorio.

Mientras Quispe continúa adaptándose al fútbol australiano, otro jugador con lazos peruanos empieza a ganar protagonismo. La pelota ahora está del lado de la FPF: ¿se animarán a llamar a Hammond?

DATOS CLAVES

Aydan Hammond, futbolista con ascendencia peruana de Western Sydney Wanderers, celebró la victoria con una bandera de Perú.

Publicidad

Publicidad

Western Sydney Wanderers elogió a Aydan Hammond en redes sociales, refiriéndose a él como el “mejor peruano en la cancha” frente a Piero Quispe.