La Selección Peruana se prepara para su segundo desafío en la fecha FIFA de noviembre, enfrentando a su clásico rival, Chile, en el Estadio Fisht de Sochi, Rusia. Tras el primer amistoso contra la selección local, el cuerpo técnico liderado por el interino Manuel Barreto ha estado evaluando el rendimiento del plantel y ha decidido implementar cambios significativos en el once inicial. Estos movimientos buscan no solo darle minutos a nuevos talentos, sino también inyectar mayor dinamismo y creatividad al equipo de cara a un proceso de reestructuración.

Dos cambios potentes en la Selección Peruana

La novedad principal que ha trascendido desde la concentración, confirmada por el periodista Gustavo Peralta en L1 RADIO, es la inclusión de Fabio Gruber en la defensa. El joven futbolista, que recientemente logró completar sus trámites documentales, se perfila para hacer su debut absoluto con la camiseta nacional. Su presencia es vista como una apuesta por el futuro y por la solidez defensiva, buscando complementar a los habituales centrales y aprovechar esta gira europea como vitrina para el talento emergente.

Selección Peruana piensa ahora en Chile. (Foto: X).

Junto a Gruber, la otra gran sorpresa que prepara Barreto para el decisivo “Clásico del Pacífico” es el retorno de Piero Quispe a la titularidad. El talentoso volante, conocido por su habilidad para generar juego y romper líneas, será el encargado de manejar los hilos en el mediocampo. Su inclusión responde a la necesidad de potenciar la ofensiva y conectar de manera más efectiva con los delanteros, esperando que su movilidad y visión de juego sean la llave para desequilibrar a la defensa chilena.

Perú buscará tener variantes contra Chile

Estos cambios sugieren una clara intención de parte de Manuel Barreto de aprovechar al máximo los amistosos para probar a la mayor cantidad de jugadores posibles, una tarea fundamental para el cuerpo técnico que asumirá la dirección definitiva de la bicolor. Al darles la confianza a figuras como Gruber y Quispe, Barreto envía un mensaje de apertura hacia una nueva generación, demostrando que el rendimiento en los entrenamientos y el potencial a futuro son factores determinantes en la toma de decisiones.

El partido contra Chile no solo es una oportunidad para debutar o consolidar a estos jugadores, sino que también representa un enfrentamiento de alta intensidad que medirá la capacidad de respuesta del equipo bajo presión. Aunque se trata de un amistoso, el historial y la rivalidad con la ‘Roja’ garantizan un encuentro aguerrido, lo que hace que la decisión de incluir a estas dos novedades sea un movimiento audaz y estratégico por parte del comando técnico.

La Selección Peruana planifica su duelo

Nos damos cuenta de algo claro, el once que saltará a la cancha este martes 18 de noviembre, a las 12:00 p.m. (hora peruana), estará marcado por la frescura y la promesa. La inclusión de Gruber y Quispe no solo genera expectativa entre la afición, sino que también establece un precedente sobre la dirección que tomará el recambio generacional en la Selección Peruana, cuyo objetivo principal es volver a ser competitiva a nivel continental.

