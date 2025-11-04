Piero Quispe rompió el silencio sobre Alianza Lima y su respuesta desató controversia en Universitario

Piero Quispe, una de las grandes figuras del fútbol peruano en la actualidad, volvió a estar en el centro de la atención tras referirse a uno de los temas más sensibles para los hinchas de Universitario: su opinión sobre jugar en Alianza Lima.

Durante una reciente entrevista en L1 MAX, el exjugador de Universitario fue consultado por el eterno rival y su respuesta generó una ola de comentarios en redes sociales pues a pesar de estar en Sydney FC, se sabe que casi regresa al Perú.

“Eso no va a pasar nunca. Diría que no. Yo sí le diría que no (a pesar de que Miguel Trauco dijo que sí). Yo mismo les diría que no. No iría de ninguna manera. No lo diría mi representante puesto que yo mismo les diría que no”, expresó con firmeza Piero Quispe sobre jugar en Alianza Lima.

Las declaraciones del mediocampista fueron suficientes para encender la polémica. Mientras los hinchas cremas aplaudieron su lealtad, los seguidores blanquiazules consideraron que su comentario fue innecesario. Mientras que otros mencionaron que antes Miguel Trauco dijo lo mismo y terminó jugando en La Victoria.

¿Qué jugadores de Universitario están en Alianza Lima?

En la historia hay varios jugadores de Universitario que se han puesto la camiseta de Alianza Lima. Solo hay que recordar pasos polémicos como el de Eduardo Esidio o Marko Ciurlizza.

El último jugador de Universitario que ha pasado a Alianza Lima es Miguel Trauco. El lateral izquierdo, hincha confeso de la ‘U’, explicó en su momento que tomó esta decisión puesto que desde Ate nunca lo llamaron.

Piero Quispe festejando el título de Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo dinero gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 50 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC?

Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC hasta junio del 2026. Llegando en septiembre del 2025, el volante salió de Pumas de México para aterrizar en el fútbol de Australia.

